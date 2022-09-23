مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 9- 2022

أكدت الناشطة الحقوقية اللبنانية، المحامية منال ماجد، أن استمرار فرض تركيا للعزلة على القائد عبد الله أوجلان وعدم تطبيق قانون "الحق في الأمل"، يمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية واعتداء على الكرامة الإنسانية، وأشارت إلى أن شراسة الممارسات التركية لم تنجح بتحجيم أفكار القائد أوجلان (مرفق بالصور)

حذر نشطاء سوريون من خطر داعش الصاعد في سوريا مع تعاظم نشوء جيل جديد في الهول يمكن أن يكون أداة لتنفيذ عمليات "إرهابية" في المستقبل، وسيشكل تهديداً للعالم، موضحين أن المجتمع الدولي يضغط لعدم استقبال مرتزقة داعش وأسرهم؛ لتبقى المنطقة تحت تهديد هذا الخطر القابل للانفجار في أي لحظة(مرفق بالصور).

أكد الرئيس المشترك لجامعة روج آفا، الدكتور عبد الإله مصطفى إجراءهم عدّة لقاءات مع الجهات المختصة في جنوب كردستان، ومع بعض الأكاديميين والسياسيين من أصحاب القرار، وقال: "تطرقنا إلى واقع التعليم في جامعة روج آفا والواقع التعليمي والأكاديمي والعلمي، وتوطيد العلاقات مع الجامعات في جنوب كردستان، وتبادل الخبرات، وإنشاء ورشات عمل مشتركة. وقد أبدى الجميع دعمهم في هذا المجال"(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

على مرّ التاريخ الإيراني؛ كانت الهوية العرقية الفارسية هي المهيمنة وثقافتها الاجتماعية عريقةً جداً. حيث تعاقبت على هذه الجغرافية سلطات لا حصر لها، كما أنّها لعبت الدور المركزي للشرق الأوسط في حين جذب غناها الاقتصادي، التاريخي والثقافي انتباه القوى الخارجية على الدوام. أحكم الإسلاميون الذين وصلوا إلى السلطة بعد الإطاحة بنظام الشاه قبضتهم على الشعوب في إيران وحتّى أنّهم سعوا لمدّ الثورة الإسلامية إلى خارج البلاد. إذ شاركوا في جبهات الحرب في اليمن، لبنان، سوريا والعراق وسعوا لإثبات وجودهم(مرفق بالصور).

المرأة

أعرب اتحاد المرأة الأرمنية عن إدانته لجريمة قتل الأسيرة الأرمنية "آنوش آبيتيان" على يد الجيش الأذربيجاني، وأكد أن دولة الاحتلال التركي هي يد العون لكل من يسعى للخراب، فأينما وجد الخراب يكون ذلك بدعم تركي وبما يخدم مصالحها الاستعمارية، في إشارة إلى دعم الاحتلال التركي لأذربيجان في عدوانه على أرمينيا. (مرفق بالصور والفيديو).

يستعد اتحاد المرأة الشابة في الطبقة، للمشاركة في ملتقى "بحرب الشعب الثورية تحمي المرأة الشابة ذاتها وتحطم العنف والاحتلال"، وسيكون ترسيخ مفهوم حرب الشعب الثورية لدى كافة النساء من أولويات نقاشه خلال الملتقى(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

أكد شبيبة إقليم الفرات أن هدف الاحتلال التركي من استهداف الشبيبة سواء بالطيران المسيّر أو عبر المواد المخدرة هو السيطرة على عقولهم واستخدامهم كعملاء لها، والقضاء على ثورة 19 تموز التي تعد الشبيبة مصدر قوتها (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

يسعى كومين فيلم روج آفا، أول مؤسسة سينمائية في روج آفا، إلى تأسيس وتطوير حركة السينما في المنطقة، وتجسيد قصص الثورة وتقديمها على شكل مواد سينمائية(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

في تطور دراماتيكي خلال الأيام القليلة الماضية، اندلعت اشتباكات حدودية بشكلٍ متزامن، بين أرمينيا وأذربيجان، وطاجيكستان وقرغيزستان، وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى في أوكرانيا(مرفق بالصور).

ANHA