مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 8 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع_ المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم" ، في يومها الثاني عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يجتمع وجهاء العشائر العربية في المنطقة الجنوبية بالحسكة شمال وشرق سوريا، لمناقشة اخر التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها المنطقة والبلاد، وذلك في الشدادي، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو)

دعا أهالي ناحية تل تمر المجتمع الدولي إلى إيقاف هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته الهمجية، على شمال وشرق سوريا وفرض حظر جوي على المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيان العلي، أن قوات سوريا الديمقراطية على أُهبة الاستعداد لمجابهة الاحتلال التركي والتصدي له، وانتقدت صمت حكومة دمشق والقوى الدولية حيال الانتهاكات والجرائم التركية، مشددة على أهمية تكاتف أبناء شمال وشرق سوريا للدفاع عن المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر الرقة أن جميع أبناء الرقة على جاهزية تامة لمواجهة الاحتلال التركي، مجددين رفضهم لهذه الهجمات، ومُدينين الصمت الدولي حيال الهجمات التركية وجرائمها التي ترتكبها في شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح قيادي في مجلس تل تمر العسكري، أن قوات حكومة دمشق لا ترد على الهجمات التركية بأمر من قيادتها العليا، بالرغم من تعرضها للاستهداف بشكل شبه يومي، وأن روسيا مستمرة في التزام الصمت كذلك(مرفق بالصور والفيديو).

يرى مراقبون أن ما تشهده شمال وشرق سوريا من أجواء ديمقراطية وتعايش سلمي بين المكونات هو نتاج أفكار القائد عبد الله أوجلان، مشيرين إلى عدم وجود حلول لقضايا الشعوب الكردستانية والشرق الأوسط إلا عن طريق أفكاره، وشددوا على ضرورة إطلاق سراحه(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس مديرية التجارة في مجلس الرقة المدني على تكثيف العمل في ظل حالة الطوارئ في شمال وشرق سوريا، موضحاً "استطعنا تأمين كافة احتياجات الأهالي، ولدينا مخزون احتياطي يكفي مدينة الرقة وريفها لعام كامل لمواجهة أي طارئ.(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد محادثات أستانا التي جرت في 19 تموز 2022 في طهران والاجتماع بين الزعيم الفاشي أردوغان وبوتين في سوتشي في 5 آب 2022، برزت اتفاقية أضنة المتعلقة بالوضع في سوريا على جدول الأعمال.

المجتمع والحياة

تبدأ هيئة الإدارات المحلية والبيئة في شمال وشرق سوريا، بإعمال المشروع الأضخم للطرقات على الطريق الواصل ما بين ديرك ومدينة قامشلو بطول 100 كم (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA