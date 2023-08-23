مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 8 - 2023

دعا عدد من أهالي مناطق شمال وشرق سوريا إلى تصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، كما استنكروا العزلة المشددة والتهديدات التي يتعرض لها(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المهجّر جمال إبراهيم أن مستوطنين من إدلب والغوطة ومرتزقة السلطان مراد، يستولون على منزله، حسب الأنباء الواردة من عفرين، وأنه دُمرت طبيعة بلبلة ونُهبت منازل وممتلكات الأهالي(مرفق بالصور والفيديو).

في وقت تجري فيه دولة الاحتلال التركي التغيير الديمغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة، حذر مواطنون من الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ومرتزقتها بحق أهالي عفرين، وأكدوا على ضرورة الوقوف في وجههم(مرفق بالصور والفيديو).

أشادت باحثة سودانية ومدافعة عن حقوق المرأة، بثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، ورأت أن انتقالها إلى مناطق النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط سيكون له دور مهم في تكوين حركة نسائية ديمقراطية قادرة على تجاوز المصاعب(مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي أن أهالي عفرين لن ينخدعوا بمخططات دولة الاحتلال التركي والمجلس الوطني الكردي السوري، وقال: "لن يقبل أهالي عفرين القاطنون في الشهباء بعفرين يوجد فيها المرتزقة قط"(مرفق بالصور والفيديو).

بجهودهم الذاتية يعمل عشرات الشابات والشبان ضمن المبادرة التي أطلقوها باسم " أثر الأوركيد" على تجميل شوارع مدينتهم عبر رسوم جدارية تبعث الأمل في نفوس الأطفال(مرفق بالصور والفيديو).