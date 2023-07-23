مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 7 - 2023

شعرتُ من الأعماقِ بضرورةِ الانكبابِ على الحلولِ العمليةِ الملموسة أكثر، كلما أدركتُ أهميةَ الدورِ الذي يؤديه مصطلحا السلطةِ والدولةِ في العلاقاتِ التركيةِ–الكردية، واللذَين يُعَدّان من أكثرِ المصطلحاتِ التي نَبشتُ فيها وتعمقتُ عليها داخل إمرالي. فأدركتُ ضرورةَ إرجاعِ إجراءاتِ السلطةِ والدولةِ عموماً وفترتِهما ضمن العلاقاتِ التركيةِ–الكرديةِ خصوصاً (والتي تمتدُّ إلى ألفِ عامٍ تقريباً) إلى عهدِ الحثيين(مرفق بالصور).

أكدت نساء من حلب وكوباني أن ما بناه القائد عبد الله أوجلان مستحيل هدمه، مهما حاولت تركيا والدول المتآمرة معها، بقولهن: "القائد قدم الفكر الصحيح والسليم لشعبه، وهذا ما جعل الشعب يتمسك به، ولا يقبل بغير حريته بديلاً"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الباحث العراقي جواد البيضاني أن معاهدة لوزان قسّمت الدول على أساس المصلحة الاقتصادية والإضعاف السياسي، مشيراً إلى أن القائد عبد الله أوجلان تطرق إلى القضايا والأزمات التي يعاني منها شعب المنطقة وقدّم حلولاً لها، وطالب بالوحدة بين المكونات على أساس الاحترام والمصالح المشتركة(مرفق بالصور).

تثبت الأمم المتحدة وممثلوها والمنظمات الدولية التابعة لها مجدداً بأنها غير قادرة على تقييم الملفات والقضايا التي تحمل أهمية وخطورة لكل دول العالم، ومن أبرزها ملف أسر مرتزقة داعش الأجانب الموجودين في شمال وشرق سوريا، حيث إنه وعلى الرغم من تقصير المجتمع الدولي في معالجة هذا الملف، إلا أن إحدى ممثلات الأمم المتحدة نددت بفصل الأطفال عن أمهاتهم، دون مراعاة خطورة ذلك. فما أهداف الإدارة الذاتية من فصلهم عن بعضهم البعض؟(مرفق بالصور).

في وقت رأت فيه صحف عربية أن أردوغان بحث عن حل لأزماته الاقتصادية في الخليج، إلا أنها أشارت أيضاً إلى أنه بات في حيرة من أمره بين الشرق والغرب، في حين من المتوقع أن يبقى اتفاق الحبوب معلقاً حتى لقاء بوتين – أردوغان المقبل وانتهاء القمة الروسية – الأفريقية، وسط مؤشرات على تزايد مستوى التصعيد(مرفق بالصور).

اعتبرت وزارة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، يصوّر أن لبنان "مستعمرة في الاتحاد الأوروبي"؟ فما وراء هذا الاستياء من القرار الأوروبي؟ وما مصير اللاجئين السوريين في لبنان؟. أليست مبادرة الإدارة الذاتية التي أعلنت استعدادها لاستقبالهم حلاً لهذا الملف؟(مرفق بالصور).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبح تظاهرة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وتنطلق من دوار الميزان الساعة ٩:٣٠ (مرفق بالصور والفيديو).

ينصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، خيمة عزاء للشهيد محمد عبد العزيز، المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "نحن أمل الغد" ينطلق مهرجان براعم الطفولة الرابع، في صالة التاج بالطرف الجنوبي من مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد بلديات الشعب في نواحي ديرك وعامودا وجل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو اجتماعات منفصلة للأهالي بمشاركة المؤسسات الخدمية لقراءة تقاريرها للعمل الخدمي خلال 3 أشهر والاستماع إلى شكاوي الأهالي، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن بديرك، وفي صالة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بجل آغا، ومركز هوري للثقافة والفن في عامود، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو)

يعقد مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل اجتماع جماهيري في قاعة المجلس التشريعي بمدينة الطبقة وذلك لمناقشة أخر المستجدات السياسية ودور المرأة في المجتمع، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA