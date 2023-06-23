مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 6 - 2023

شددت عضوات حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في حلب على مواصلة النضال في الساحات، وأكدن "بالفن سنحارب الفاشية التركية ونحقق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية"(مرفق بالصور والفيديو).

لا تختلف مجزرة حلنج التي استهدف خلالها الاحتلال التركي النساء الطليعيات في ثورة روج آفا؛ عن مجازر داعش في شنكال وكوباني، وعن مجزرتي باريس الأولى والثانية التي طالت النساء الكرديات اللواتي يهددن عرش الديكتاتورية في تركيا(مرفق بالصور).

أكدت عضوة مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، زينب قنبر، أن هدف الاحتلال التركي من تصعيد هجماتها على شمال وشرق سوريا خنق المشروع الأنجح لحل الأزمة السورية، واصفةً اجتماعات أستانا باجتماع "دول المصالح"(مرفق بالصور والفيديو).

شدد مواطنون في شمال وشرق سوريا من مناطق التماس مع المناطق المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، على أهمية حرب الشعب الثورية، في مواجهة ما تتعرض له مناطقهم من هجمات مستمرة، مؤكدين أن ردعها يكمن في المقاومة(مرفق بالصور والفيديو).

أشار بدران جيا كرد إلى أنّ خارطة الطريق التي ناقشها اجتماع آستانا، ستشكّل تحالفاتٍ عدّة ضدّ الشعب السوري، لذا إذا تواصلت دمشق مع أنقرة فستنتقل الأزمة السوريّة إلى مرحلةٍ جديدة، وقال: "سيتعقّد الوضع ويزداد سوءاً لكلّ من في المنطقة"(مرفق بالصور والفيديو).

يرى عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي والمركز العربي الأوروبي للقانون الدولي أن التعايش المشترك والتضامن بين الشعبين الكردي والعربي بات مسألة مهمة ومقدسة، مشيراً إلى أن هناك أطر كثيرة وهَمّ مشترك بين الشعبين(مرفق بالصور).

بعد يومين من المباحثات (20 – 21 حزيران الجاري)، انتهى الاجتماع الدولي العشرون حول سوريا في العاصمة الكازاخية أستانا، دون التوصل إلى صيغة للتقارب والتطبيع بين النظامين السوري والتركي كما كان يأمل الراعيان الروسي والإيراني، أو تلوح أي بوادر للحل السياسي للأزمة السورية في الأفق(مرفق بالصور).

بمسيرة واشعال شموع في متحف شهيدات مجزرة حلنج، يستذكر مؤتمر ستار في اقليم الفرات شهداء مجزرة حلنج وذلك في قرية حلنج جنوبي مدينة كوباني في تمام الساعة 19:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA