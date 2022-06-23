مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 6 - 2022

ضمن فعاليات مؤتمر ستار لاستذكار مجزرة حلنج، يخرج أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في مسيرة راجلة. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يوقد أهالي ناحية الدرباسية الشموع على اضرحة الشهداء في مزار بركفري، استذكارا للشهيدات اللواتي استشهدن في استهداف طائرة مسيرة لدولة الاحتلال التركي في كوباني، الساعة 19.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، شهداء مجزرة حلنج، عبر مراسم استذكار ستقام في المدينة، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تنصب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خيمة عزاء للشهيد فرهاد شبلي في مدينة الرقة الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ضمن فعاليات مؤتمر ستار لاستذكار شهداء مجزرة حلنج، تنظم مظاهرة على مستوى شمال وشرق سوريا، حيث تنطلق المظاهرة عند مدخل قرية حلنج شرقي مدينة كوباني صوب المنزل الذي وقعت فيه المجزرة وسط قرية حلنج. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنصب خيمة الاعتصام "فزعة الشعائر" المندد بتهديدات الاحتلال التركي وهجماته على مناطق شمال وشرق سوريا، من قبل وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية في ناحية صرين في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تختم فعاليات المهرجان الادبي الأول الذي اقيم في مدينة كوباني ، بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة المهرجان من كتاب وشعراء، ضمن حفل فني يقام في مركز باقي خدو للثقافية والفن. الساعة 16.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتمر ستار بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد عضوتي منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات هبون ملا خليل وزهرة بركل والأم أمينة ويسي، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو. الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي اتحاد الإعلام الحر والمؤسسات الإعلامية في شمال وشرق سوريا بياناً حول هجمات وتهديدات الاحتلال التركي أمام دوار الشهيد روبار في مدينة قامشلو الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو شهداء شهر حزيران في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو الساعة 17:30.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مؤتمر ستار مسيرة استذكار مجزرة حلنج في ناحية تل حميس الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يقدم أهالي ومكونات ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي الشهيدة افزيم جيا الاسم الحقيقي بيريفان جمعة عضوة قوات الدفاع الشعبي، و ذلك في خيمة العزاء التي ستنصب في بخجي مزن في مركز الناحية. الساعة 100.00 (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح زيدان العاصي أن دولة الاحتلال التركي تستغل تشتُّت المجتمع الدولي في الوقت الحالي، وهدفها من الهجمات والتهديدات هو ضرب مشروع الإدارة الذاتية، وأكد انهم يعولون "على شعبنا أن يستمر بالوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية، وقواتنا جاهزة لصد أي تهديد أو هجمات".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المشيعون في مراسم الشهيد فرهاد شبلي أن انتقام شعوب شمال وشرق سوريا لدم الشهيد فرهاد شبلي سيكون من خلال تقوية تنظيم ثورتهم، وأوضحوا أن صمت حكومة باشور (جنوب كردستان) خيانة وشراكة في الجريمة. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر ذوو الشهداء في حلب عن استنكارهم لاستمرار الهجمات التركية على أراضي كردستان، وشجبوا خيانة وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأكدوا تصميمهم على الانتقام للشهيد فرهاد شبلي. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

تزداد الانتهاكات التركية لسيادة العراق وإقليم جنوب كردستان، حيث تقوم بشن هجمات بالطائرات المسيّرة، وسط صمت مطبق من قبل الحكومتين، فيما أكد باحث عراقي أن الرادع الوحيد لها هو خيار المقاومة.

رأى الخبير المصري في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن استقدام ونشر "هيئة تحرير الشام" في عفرين المحتلة، مخطط تركي يهدف إلى رفع صفة "الإرهاب" عنها واستخدامها لقتال الكرد، محذراً من أن ذلك سيؤدي لظهور داعش جديد.

الثقافة والفن

يعتبر الفن في كردستان جبهة أساسية تدعم مقاومة حركة حرية كردستان ضد الاحتلال والخيانة، فقد سعى فنانو وفنانات روج آفا، منذ بداية هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، إلى أن يكونوا صوت هذه المقاومة وإدخالها إلى قلب كل كردي عبر كلماتهم وألحانهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

يمر اليوم، عامان على مجزرة حلنج التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بحق ثلاث مناضلات في كوباني، ولا تزال ماضية في ارتكاب المجازر بحق النساء في المناطق المحتلة وبحق شعب شمال وشرق سوريا دون حسيب، لكن تؤكد النساء مواصلتهن السير على خطا الشهيدات لتحقيق الحرية لشعبهن وإلحاق الهزيمة بالمحتل.

العالم

أكثر من عقد مر على التحولات التي ضربت المنطقة، ولا تزال الشعوب تعيش آثارها حتى اليوم، وقد انتقلت من تحدٍ إلى تحديات أعمق. وفي غضون ذلك كله، لم يكن هناك من يلوك ثمن التحديات غير الشعوب، وهي ذاتها من قررت السعي لاسترداد أهم وأبسط حقوقها: العيش بكرامة.

ANHA