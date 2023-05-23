مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 5 - 2023

أكد حقوقيون من شمال وشرق سوريا أنهم يعملون على تحويل قضية القائد عبد الله أوجلان إلى قضية عالمية، داعين كافة الحقوقيين إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل تحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر باحث أن تصريحات حكومة دمشق بخصوص قبولها تطبيق القرار الدولي 2254، محاولة انتقال من قبل حكومة دمشق من موقع إلى آخر، وباتجاه الخيارات الأميركية والابتعاد إلى حد ما عن القرارات والخيارات والتوجهات الروسية)مرفق بالصور).

أكد مصطفى قلعه جي أن هناك مشاريع احتلالية مستمرة وتحركات متسارعة تستهدف سوريا، وبأن الحل الوحيد هو إطلاق حوار سوري – سوري، مشدداً بأنه ورغم الملاحظات على مبادرة الإدارة الذاتية إلا أنها تصلح لتكون مبادئ فوق دستورية، مطالباً حكومة دمشق والقوى السياسية السورية بدعم هذه المبادرة وتغليب المصلحة الوطنية)مرفق بالصور والفيديو).

تُمثل نتائج الانتخابات العامة التركية، نقطة تحوّل للسياسة التركية، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي؛ إذ أظهر الأتراك من خلال تصويتهم العقابي ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، حالة عدم الرضا عن السياسات المُتبعة خلال الفترة السابقة، مثل اتجاهات السياسة الخارجية، والممارسات السياسية، والمعالجات الاقتصادية، وتعديل الدستور لتغيير نظام الحكم ليصبح رئاسياً)مرفق بالصور).

بعدما جاب دولاً عدة، عاد لوطنه، وزرع الأشجار، ووجد الطمأنينة في أرضه، يؤكد: "الأرض هي أمنا الحقيقية حافظوا عليها وزينوها بالأشجار حتى تكتمل لوحة الحياة بها"(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت فنانات تشكيليات أن الرسم إلى جانب الفنون الأخرى هي طريقةٌ جيدة للتعبير عما تشعر به النساء؛ بعيداً عن العادات والتقاليد البالية ضمن المجتمع(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي تجمع نساء زنوبيا بيان للرأي العام تنديداً بحصار القوات العراقية لمخيم مخمور وذلك في مزار الشهداء بمدينة الطبقة الساعة الـ9:30(مرفق بالصور والفيديو).

يتوافد أهالي مدينة الحسكة إلى خيمة عزاء المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، أحمد عمر (كندال كوجر). وذلك في تمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي إقليم الفرات في تظاهرة منددة باعتداءات القوات العراقية على مخيم مخمور وفرض الحصار عليه، تنطلق من ساحة الحرية الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء بريف دير الزور الشرقي شهداء شهر أيار في بلدة هجين الساعة الـ10:30(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA