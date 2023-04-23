مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 4 - 2023

شجب أهالي شمال وشرق سوريا العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعوا شعوب كردستان للانتفاض في وجه سياسة دولة الاحتلال التركي، والخروج إلى الساحات والميادين؛ لتنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد العزلة(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية أن الأوضاع في حيي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين تزداد صعوبة نتيجة حصار حكومة دمشق، داعية الأمم المتحدة لزيارة المنطقة، وتقييم تداعيات سياسة حكومة دمشق(مرفق بالصور والفيديو).

شهدت العلاقات المصرية - التركية خلال الفترة الأخيرة تحولات جذرية، حيث انتقلت من مرحلة العداء والحرب الكلامية لمرحلة التطبيع والأحضان الدبلوماسية، على الرغم من وجود قضايا خلافية وتباين في وجهات النظر بين البلدين في العديد من قضايا المنطقة. فكيف ستتعامل القاهرة وأنقرة مع نقاط الخلاف؟(مرفق بالصور).

تسعى الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة إلى تكثيف برنامج حملة زراعة 50 ألف شجرة في مدينة الطبقة وريفها، بهدف الوصول إلى الهدف المنشود في الوقت المحدد، وذلك عقب انتهائها من زراعة 3 آلاف شجرة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب والسياسي السوري محمد عيسى، أن مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية تأتي في لحظة تاريخية وتقدم إجابات عن أسئلة ملحّة. كما أنها بديلة عن المبادرات الخارجية المحملة بالأفخاخ، وطالب جميع الشرفاء والقوى بالتعامل معها بجدية ومسؤولية فائقة(مرفق بالصور).

ذكرت صحف أن وزير الخارجية السعودي بحث في دمشق الأسبوع الماضي، تسوية شاملة مع حكومة دمشق، فيما أشارت إلى أن الانقسامات الداخلية وضعف المؤسسات وتفشي الفساد جعلت حكومة جنوب كردستان كما لو أنها تمر بأزمة منتصف العمر، في حين حذرت من حرب أهلية في السودان(مرفق بالصور).

زرعت الجمعيات (الكوبراتيف) الزراعيّة التعاونيّة النسائيّة مادتي القمح والشعير في 8 قرى في مقاطعة قامشلو وتتوقّع الآن حصاداً جيّداً ومحاصيل وفيرة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA