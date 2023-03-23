مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 3 - 2023

ينظم مركز الدراسات والاستشارات الدبلوماسية لشمال وشرق سوريا، مؤتمراً صحفياً للأحزاب السياسية للتنديد بمجزرة جندريسه في عفرين المحتلة الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي حزب الاتحاد الديمقراطي واهالي ناحية تل حميس ببيان تنديداً بمجزرة جندريسه، الساعة 11.00، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس مقاطعة عفرين والشهباء مراسم عزاء شهداء مجزرة جندريسة، ف صالة جين عفرين بناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

في وقت كانت روج آفا بحاجة إلى همة أبنائها لخوض الثورة، عاد من الغربة ملبياً نداء الواجب الذي أداه لـ 10 أعوام متواصلة بعد أن قال: "حتّى الآن كنت أعمل من أجل عائلتي، والآن حان دور الوطن". (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

شهدت عفرين المحتلة بنواحيها وقراها، تظاهرات ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، ونددوا بأعلى صوتهم "عفرين كردية وستبقى كردية والكرد لا يموتون"، وذلك على خلفية ارتكاب مجزرة بحق 7 مواطنين من عائلة واحدة، من ناحية جندريسة.

ANHA