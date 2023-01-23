مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 1 – 2023

يشيع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ضحايا انهيار المبنى، من مشفى الشهيد خالد فجر، بينما يشهد الحي حداداً وتغلق فيه المؤسسات والمحلات والورش، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "الحياة الندية الحرة اساس لبناء مجتمع ديمقراطي حر" ينظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ورشة عمل في قاعة اجتماعات المجلس التنفيدي في منبج، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

دعت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا كل المكونات والمؤسسات والحركات والتنظيمات، للمشاركة الفعالة في حملة جمع التواقيع والتي تستمر لغاية 15 شباط المقبل، للمطالبة برفع العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب والصحفي اللبناني، قاسم قصير، أن الحوار والاتفاق بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق؛ ضرورة وطنية وسورية، وهما الطريق الأقصر لحماية سوريا(مرفق بالصور).

أكد وجهاء العشائر في مدينة منبج، رفضهم لمخططات دولة الاحتلال التركي في إعادة إحياء مرتزقة داعش، التي تهدف إلى ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، معاهدين بمساندة قواتهم، قوات سوريا الديمقراطية(مرفق بالصور والفيديو).

لجأ ذوو متوفين حديثاً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى إيجاد وسائل بديلة لتأمين الدفء للضيوف القادمين؛ لتأدية واجب العزاء؛ نتيجة عدم توفر مواد التدفئة، بسبب الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على الحيّين(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار، جيهان حسين، أن مؤتمر ستار يسعى إلى تنظيم جميع لجانه على مستوى المجالس، وتنفيذ قراراته ومشاريعه عبر الوصول إلى كل امرأة في المجتمع سواء في شمال وشرق سوريا، وسوريا عموماً(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

بأسلوب ونظام عمل جديد، يفتتح مركز تنمية الشباب التابع لهيئة الشباب والرياضة، دوراته المهنية والفكرية؛ بهدف تنمية وصقل المواهب والمهارات لدى الفئة الشابة؛ لتعزيز دورهم في المجتمع(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يتخوف المزارعون الذين يعتمدون على مياه الأمطار من فشل موسمهم الزراعي مع استمرار انحباس الأمطار عن المنطقة، فيما تعمل مديرية الزراعة والري في مقاطعة قامشلو على تطبيق بعض الإجراءات لتدارك الوضع في المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA