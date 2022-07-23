مخطط وكالة أنباء هاوار 23 -7- 2022

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة مسيرة على مستوى إقليم الجزيرة، للتنديد بتهديدات الاحتلال التركي، تنطلق المسيرة من دوار أوصمان صبري في مدينة قامشلو. الساعة 17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي شبيبة عوائل الشهداء في كل من تربه سبيه وجل آغا ببيانات للتنديد بهجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركية. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر أعمال منتدى ثورة المرأة لليوم الثاني، في قاعة جامعة روج آفا في مدينة قامشلو، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الصحفية ميغان بوديت أن عواقب شنّ أي هجوم احتلالي تركي جديد على ثورة روج آفا ستضر الجميع، وذكرت أن مثل هذا الهجوم من شأنه تعزيز التعصب القومي والعسكرتارية بشكل كبير.

رسخت ثورة 19 تموز مفهوم التعليم باللغة الأم وبناء الشخصية الحرة والبنّاءة المساهمة في بناء مجتمع حرّ وديمقراطي، وذات قدرة على حل المشاكل في المجتمع.

أكدت شخصيات سياسية ومجتمعية في شمال وشرق سوريا استعدادها للتصدي لهجمات دولة الاحتلال التركي ووقوفها ودعمها لقواتها العسكرية، مبيّنة أن هذه الهجمات تستهدف كافة مكونات شمال وشرق سوريا.

أكد مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء استعدادهم لمجابهة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته عبر تنظيم حياته وفق حرب الشعب الثورية.

طالب وجهاء عشائر في ناحية تربه سبيه، حكومة باشور كردستان باتخاذ موقف واضح من هجمات الاحتلال التركي، ونددوا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في قضاء زاخو، وقالوا إن هدف تركيا هو إبادة شعوب المنطقة.

تقرير

تثبت عمليات استهداف أبرز متزعمي داعش والجماعات الإرهابية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي في سوريا، مدى الارتباط الوثيق بين داعش وتركيا، إذ يرهن باحث في الجماعات الإسلامية عملية القضاء على داعش بإنهاء الاحتلال التركي في سوريا، مطالباً القوى الدولية بوضع استراتيجية شاملة بدلاً من اعتمادهم على استراتيجية قطع الرؤوس.

العالم

أكد الباحث العراقي في مركز الهدف للبحوث والدراسات الاستراتيجية، مؤيد العلي، أن ضعف الموقف العراقي الرسمي هو من شجع تركيا على الاستمرار بهجماتها وصولاً إلى جريمتها النكراء في زاخو، وأشار إلى أن ساسة إقليم جنوب كردستان متواطئون مع الدولة التركية ويتحمّلون مسؤولية الدماء التي أريقت.

ANHA