مخطط وكالة أنباء هاوار 23- 5 - 2022

تبدأ الإدارة الذاتية الإحصاء السكاني، في مقاطعة الحسكة، وذلك انطلاقا من النواحي الشمالية الغربية للمقاطعة "الدرباسية، زركان، تل تمر"، (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي مدينة الحسكة في تجمع جماهيري في المدينة بساحة السريان، لدعم ومساندة مقاومة قوات الدفاع الشعبي، ضد هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع، الساعة17.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعالية "خيمة المقاومة" التي تنظمها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشبابة في ناحية ديرك. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، حجي عرب، أن لاجتماعاتهم مع وجهاء وشيوخ العشائر دور كبير في تقوية العلاقات العشائرية والعسكرية لردع هجمات وممارسات الاحتلال التركي، واتخاذ قرارات صائبة تخدم أمن وسلامة جميع شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

حثّ وجهاء عشائر في إقليم الفرات أبناء المنطقة على الدفاع عن مشروعهم الديمقراطي عبر الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطي وتعزيز دفاعهم الذاتي في وجه الهجمات التي تستهدف المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

يكثّف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من تحركاتهم في مناطق التماس بنواحي تل تمر وزركان في مقاطعة الحسكة، ويزود قواعده ونقاطه بأسلحة ثقيلة أخرى، منذ بداية نيسان / أبريل الفائت، بالتزامن مع التحليق المكثف لطائراته المسيّرة في أجواء المنطقة، حسب ما أكده قيادي لمجلس تل تمر العسكري من مناطق التماس.

يواصل، جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، ارتكاب الجرائم بحق أهالي مقاطعة عفرين، فخلال أقل من أسبوعين أقدموا على خطف 10 مواطنين بينهم أربعة مسنين، وقطع 70 شجرة زيتون معمرة بغية تحطيبها.

قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج وريفها، محمد خير شيخو، أن دولة الاحتلال التركي تسعى من خلال قصفها المستمر، إلى جعله أمراً اعتيادياً بالنسبة للعالم، لكنه أشاد بصمود الأهالي في وجه هجمات الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

لم تستبعد المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية، لينا بركات، وجود اتفاق سري بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق لاستكمال عمليات التغيير الديمغرافي في المناطق التي تحتلها تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تتبع إمرالي لمدينة بورصا، وهي إحدى جزر بحر مرمرة الخمس والعشرون. تبلغ مساحتها 10 كم2 وهي إحدى جزر مرمرة الأربعة الكبرى. وجرى أول استقرار جماعي في إمرالي بعد القرن السابع. وبعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923 رحّل أهالي الجزيرة إلى اليونان.

هناك لحظات وفترات تاريخيه يتمنى المرء لو أنها لم تكن ولم تحدث. والتاريخ الكردي مليء بمثل هذه اللحظات التاريخية. عندما يتعلق الأمر بتاريخ الشعوب، تتزايد أهمية الحراك الفكري والنشاط الذي ينير طريق المستقبل. والأيام التي تعتبر أعياداً بالنسبة للشعوب، تظهر من صلب هذه الأحداث التاريخية.

ANHA