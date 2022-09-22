مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 9- 2022

يشيع أهالي ناحية ديرك جثمان الشهيدين دوغان أمانوس، و روجهات كاراكوجان في مزار الشهيد خبات في ناحية ديرك الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وخيانة الديمقراطي الكردستاني، انطلاقاً من ساحة المرأة في ناحية عامودا الساعة 09:30.(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، بمظاهرة منددة باستمرار هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وذلك في مركز الناحية، 11.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي اتحاد المرأة الأرمنية ببيان للرأي العام، تنديدا بجريمة قتل واغتصاب المقاتلة الأرمنية "انوش" على يد مسلحي الجيش الآذري، وذلك في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، الساعة 19.00. (مرفق بالصور والفيديو)

استنكرت شخصيات وطنية من مدينة الحسكة وقوف الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب الاحتلال التركي في هجماته ضد حركة حرية كردستان، فيما لفتت عضوات مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين إلى أن جيش الاحتلال التركي يستهدف الكريلا للقضاء على مكتسبات ثورة روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو)

طالب أهالي مقاطعة كوباني بإنزال أقصى العقوبات بجواسيس وعملاء دولة الاحتلال التركي الذين قبضت عليهم قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدين أن من يبيع وطنه بمائة دولار؛ مستعد لفعل أي شيء من أجل المال، ويجب محاسبتهم على يد أبناء الشهداء وأسرهم. (مرفق بالصور والفيديو)

مع حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات منذ نحو عامين، تتعرض شمال وشرق سوريا لخطر انتشار الأمراض والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي، في خطوة تتعمد دولة الاحتلال انتهاجها ضد المنطقة لتطبيق الإبادة والتجويع فيها.

أشادت شخصيات معارضة سورية، بمشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في صون الأمن والأمان للشعب السوري، مؤكدين على ضرورة دعم هذا المشروع كمثال ونموذج يطبق في عموم سوريا، وأكدوا بأن نظام اللامركزية مدخل رئيس لبناء سوريا المستقبل.

يشهد ملف الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأميركية تشاؤم كبير بعد نوع من الإيجابية والتفاؤل بإحياء هذا الاتفاق وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، فهل تمكنت تل أبيب من إجهاض مساعي إحياء هذا الاتفاق؟ وما هو الرد الإيراني على ذلك؟

أكد أهالي شمال وشرق سوريا أن حرب الشعب الثورية هي السبيل لخلاص الشعوب من الإبادة والمجازر وإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين وقوفهم مع قواتهم العسكرية في معركة الدفاع عن المنطقة وشعبها. (مرفق بالصور والفيديو)

تتفاقم معاناة السوريين عاماً بعد آخر، مع غياب فرص الحل الذي لا يبدو ممكناً في الظروف الراهنة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية، وبالرغم من جميع أشكال المعاناة تبقى الإدارة الذاتية أملاً وحيداً للعيش في سلام غاب عنهم لعقود طويلة.

شدد المحامي السابق للقائد عبد الله أوجلان، محمود شاكار، على أن كل سجين له الحق في الأمل بعد بقاءه مسجوناً لسنوات طويلة في المعتقل، وطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بممارسة الضغوط على الدولة التركية لإلزامها بتطبيق قانون "الحق في الأمل".

المرأة

أكدت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، زهرة سمعو، على أن المجلس يسعى لتأسيس تحالف نسائي على أساس متين بما يساهم في تنظيم المرأة العربية والسريانية والكردية، وتوعية الفئة الشابة كما يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستعادة المرأة كامل حريتها وتحقيق المساواة بين الجنسين. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA