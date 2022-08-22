مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 8 – 2022

يخرج أهالي مقاطعة كوباني بتظاهرة احتجاجاً على هجمات الدولة التركية على شمال وشرق سوريا وصمت الدول الضامنة حيالها، تنطلق من ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني، الساعة 10:30 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي المنطقة الجنوبية في مقاطعة الحسكة شمال شورق سوريا جثمان الشهيد في قوات سوريا الديمقراطية عبد الحميد رمضان، إلى مثواه الأخير في مزار "الشهداء" بالشدادي، الساعة الـ 10. (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع_ المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم" ، في يومها الحادي عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي اتحاد المحامين في مدينة الرقة والطبقة بيان للرأي العام تنديداً بالجرائم التركية واستهدافها أهالي المنطقة بالطيران المسير وذلك في ديوان العدالة في مدينة الرقة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

ودّعت والدتها برفع شارة النصر حينما لبت نداء الواجب، "نحن لا نخاف، وسننتصر مهما كان الثمن" كانت كلمات المقاتلة في قوات الدفاع الذاتي دلسوز تربه سبيه تؤكد مدى تمسكها بما حاربت من أجله حتى وصلت إلى مرتبة الشهادة في الـ 9 من آب الجاري(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أعضاء من حزب سوريا المستقبل في دير الزور أن دولة الاحتلال التركي تسعى عبر هجماتها إلى إفراغ المنطقة من مكوناتها لاحتلالها وضمها إليها، وأكدوا على أهمية التلاحم والتكاتف للتصدي للمخططات العثمانية التي تسعى تركيا إلى تطبيقها في الأراضي السورية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أحد شيوخ قبيلة بني سعيد العربية، الشيخ فهد شلاش، أن العشائر تدين وتستنكر الهجمات التركية التي تستهدف شمال وشرق سوريا، وتقف صفاً واحداً خلف قوات سوريا الديمقراطية وستشارك في الحرب ضد الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

توقع رئيس حركة التجديد الكردستاني الدكتور رزكار قاسم دخول الأزمة السورية مرحلة جديدة اجتماع الناتو واجتماعي طهران وسوتشي وما عقبها من توسع الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، داعياً شعب المنطقة للوثوق فقط بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية(مرفق بالصور).

رداً على سياسات الترهيب وإفراغ مناطق شمال وشرق سوريا من أهلها لتحقيق الأطماع التركية، أكدت أسر الشهداء في ديرك على تشبثها بأرضها والتفافها حول قواتها العسكرية(مرفق بالصور والفيديو).

لطالما استدرج أعداء الشعب الكردي، الكرد الخونة للعمل معهم، لضرب الثورات والانتفاضات الكردية، مستغلين أوضاعهم المعيشية. واليوم تتبع دولة الاحتلال التركي السياسة نفسها؛ لضرب ثورة روج آفا من الداخل. فأردوغان يعمل على إنهاء وجود الكرد مهما كلفه الأمر(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تسعى بلديات الشعب في مدينة منبج وريفها لتنفيذ مشاريع صيف هذا العام وفق الإمكانات المتوفرة، في حين نفذت بلدية الشعب في ديرك أكثر من 12 مشروعاً خدمياً في المدينة وريفها، نفذ بعضها بعمل شعبي، تشارك فيه الأهالي والبلدية(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

في خطوة ليست غريبة عن التخبّط الذي يعيشه الشعب اللبناني في القطاعات كافة، فرضت حادثة احتجاز رهائن في أحد المصارف اللبنانية نفسها على المشهد اللبناني، إذ هددت أمن المصارف الأخرى، ما أثار تساؤلات عدة أبرزها، مَن المتسبب في هذه الأزمة؟ وما الحلول المتوقعة؟(مرفق بالصور).

ANHA