مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 8 - 2023

اعتبر خبراء عرب أن ما يتعرض له القائد أوجلان في سجن امرالي هو جزء من سياسة المجتمع الدولي التي لا تعترف سوى بالمصالح بغض النظر عن المبادئ والأخلاق والقيم الانسانية التي يتشدقون بها(مرفق بالصور).

أكد ساسة في حزب سوريا المستقبل أن جرائم الاحتلال التركي ضمن المناطق المحتلة باتت مكشوفة للعلن، وأن القوى الدولية متواطئة مع دولة الاحتلال التركي، وحذروا الشعب السوري بشكل عام من المشروع العثماني الذي تسعى تركيا لإكماله(مرفق بالصور والفيديو).

بوصية وضعْ كتابه مع حفنة من تراب ديرسم تحت رأسه في قبره، خلد الثائر والقائد في ثورة سيد رضا في ديرسم، نوري ديرسمي اسمه في تاريخ كردستان، حتى بات شوكة في حلق العثمانيين، ليأتي أحفادهم بعد نحو 100 عام وينتقموا من ضريحه في عفرين المحتلة(مرفق بالصور).

شددت الكاتبة المصرية كريمة الحفناوي، إحدى المُحاضِرات في المؤتمر النسائي الإقليمي، على ضرورة تمكين المرأة اقتصادياً ودمجها في المجتمع، في الوقت الذي تتعرض فيه لكل أشكال العنف والصراعات التي تؤججها الإمبريالية العالمية، وأكدت على ضرورة وجود تحرك نسائي وحقوقي للإفراج عن القائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المحامي والناشط السياسي من السويداء عادل الهادي أن تحوّل حكومة دمشق إلى حكومة للجباية عبر قراراتها الأخيرة، فاقم من معاناة السوريين ما دفعهم للاحتجاج والعصيان، مشيراً إلى أن التطورات تتجه إلى التصعيد، ونوّه إلى أن الأزمة في السويداء أساسها سياسي ويكمن الحل في التخلص من المركزية(مرفق بالصور).

أوضح رئيس مكتب النازحين واللاجئين في شمال وشرق سوريا أن الهجرة حرب خاصة تشن ضد أبناء الشعب السوري وخاصة فئة الشباب، بهدف إفراغ المنطقة وتغيير ديمغرافيتها(مرفق بالصور والفيديو).

استطاع أهالي في مقاطعة قامشلو، توفير الكهرباء بعملهم الكومينالي التشاركي، ودعوا أهالي جميع القرى إلى حذو حذوهم والاعتماد على الذات(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر الباحث في جامعة إكستر البريطانية سيفان سعيد أن تحالف بريكس يعقد قمته في ظل ظروف يغلب عليها الصراع بين القوى الكبرى، ما يجعلها تحمل دلالات اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية(مرفق بالصور).

يشيع اهالي إقليم الفرات جثمان الشهيدة المقاتلة في قوات تحرير عفرين زين سكفان إلى مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب، ندوة حوارية حول نضال المرأة وذلك في قاعة مجلس سوريا الديمقراطية للاجتماعات في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

تقيم هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة بطولة السباحة الحرة في مدينة قامشلو، وذلك في مركز الشبيبة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس المرأة السورية محاضرة حول مفهوم الإعاقة وذلك في مركز مجلس المرأة السورية في مدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تدلي مؤسسة جرحى الحرب في مقاطعة الشهباء، ببيان حول العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وذلك في مخيم برخدان، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تعلن هيئة البلديات في إقليم الجزيرة وجمعية الجدائل الخضراء ومؤسسة art`situ الفرنسية عن مشروع " شجرة الحياة" وذلك بالقرب من ملعب شهداء 12 آذار، الساعة 18.3 (مرفق بالصور والفيديو)