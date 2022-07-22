مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 7 – 2022

-تدلي شبيبة مجلس عوائل الشهداء في مدينتي قامشلو وديرك ونواحي تربه سبيه وتل حميس وجل آغا في مقاطعة قامشلو بيانات منفصلة إلى الرأي العام تنديداً بالقصف التي شنها الاحتلال التركي في زاخو، الساعة 18.00. (مرفق بالفيديو والصور)

تعقد 7 مؤسسات وتنظيمات واتحادات ومجالس المرأة في شمال وشرق سوريا ملتقى بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز تحت عنوان "ملتقى ثورة المرأة" يستمر ليومين متتاليين ، وذلك في جامعة روج افا بمدينة قامشلو ، الساعة 9:00. (مرفق بالفيديو والصور)

دعا فيصل ريكان الخبير القانوني والمحلل السياسي العراقي؛ إلى ضرورة اتخاذ اجراءات مناسبة للرد على مجزرة زاخو، معتبراً أن "صدور قرار من مجلس الأمن سيكون وسيلة ضاغطة على تركيا وعدم تنفيذها القرار سيعرضها الى عقوبات دولية"(مرفق بالصور).

قيم بدران جيا كرد النتائج المعلنة لقمة طهران وطالب طهران وموسكو ودمشق بترجمة مواقفها لخطوات عملية في مجابهة الاحتلال التركي. كما حث جيا كرد أهالي المنطقة على إجراء استعدادات أكبر لمجابهة هجمات تركيا، مؤكداً ان التحضيرات الجيدة هي ضمان الانتصار(مرفق بالصور والفيديو).

توعد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية دولة الاحتلال التركي برد قاسي في حال فكرت الأخيرة بشن هجوم واسع بهدف احتلال مناطق أخرى من سوريا، وأكد " من يهاجمنا سيدفع الثمن باهظاً"(مرفق بالصوروالفيديو).

استنكر شيوخ ووجهاء عشائر الرقة المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي الأربعاء في قضاء زاخو، داعيين الدول العربية للتدخل لإيقاف انتهاكاتها بحق الشعوب، وطالبوا شيوخ العشائر العراقية بالانتفاض والتكاتف مع العشائر السورية للوقوف بوجه الاحتلال التركي الذي يستهدف أمن البلدين(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت نساء من حي الشيخ مقصود أن المرأة الحرة والمنظمة قادرة على مواجهة الاحتلال التركي ومرتزقته، وطالبن مكونات الحي بالتكاتف والتنظيم وفق استراتيجية حرب الشعب الثورية للدفاع عن أرضها(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

يشهد السودان احتجاجات شعبية متواصلة منذ أشهر، ضد إجراءات الجيش في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، التي أدت إلى إنهاء الشراكة مع المكون المدني بعد أن كانت قائمة منذ إسقاط نظام عمر البشير في نيسان / أبريل 2019، فإلى أين تتجه البلاد(مرفق بالصور).

راهنت إسرائيل على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، لتحقيق مُنجزات مختلفة أهمها: حلف شرق أوسطي جديد ضد إيران، وتطبيع العلاقات مع السعودية، لكن تفاؤلها المفرط اصطدم بواقع مختلف(مرفق بالصور).

ANHA