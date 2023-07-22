مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 7 - 2023

السجونُ ليست بيوتاً لإعادةِ تأهيل الشخصية. بل هي أماكن يتعلمُ فيها المرءُ كيفيةَ أداءِ الواجباتِ الأخلاقيةِ والإراديةِ تجاه المجتمعِ بكفاءة. تَسري هذه الخصائصُ أيضاً على مقاتلي الحريةِ الذين قصدوا الجبال.

أكدت سياسيات ومثقفون في مدينة منبج أن التهديدات التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان لن تكسر إرادته وإرادة الشعوب المؤمنة بفكره، وأن مقاومته هي أساس مقاومة الشعوب الحرة. (مرفق بالفيديو والصور).

يجري إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القياديتين في وحدات حماية المرأة، جيان تولهلدان وروج خابور وعضوة وحدات مكافحة الإرهاب بارين بوتان في المدارس والنشاطات، كما يجري العمل على تحقيق أهدافهن.

أكد البروفيسور والدكتور العراقي، تيسير عبد الجبار الآلوسي، أن اتفاقية لوزان كانت أداة للإجهاز على تطلعات الشعوب وخاصة الكرد وحقوقهم في تقرير المصير، وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية كانت سبباً للتناحر والاقتتال، محذّراً في ذكرى هذه الاتفاقية من مخططات وأفكار خبيثة، واضعاً عدداً من الحلول والخطط المطلوبة لمواجهتها.

تسلك فرقة الشهيد سرحد للرقص الفلكلوري درب الشهيد سرحد هوزان في إيصال الفن الثوري إلى المتلقين لأكثر من ربع قرن من النضال المتواصل في مجال الثقافة والفن. (مرفق بالفيديو والصور).

يسوّق مزارعو الخضروات في شمال وشرق سوريا يومياً عشرات الأطنان من الخضروات إلى الأسواق المحلية، لتتوفر بذلك الخضروات بأسعار جيدة وجودة عالية، في خطوة هامة تحقق الاكتفاء الذاتي. (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو وقفة احتجاجية تحت شعار "حان وقت الحرية الجسدية للقائد آبو" في ملعب هيثم كجو في مدينة قامشلو، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA