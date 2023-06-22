مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 6 - 2023

أوضح عضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، أن الانتهاكات الممارسة بحق القائد خرق لاتفاقية حقوق الإنسان والسجين ومواد القانون والدستور التركي، داعياً المحامين والحقوقيين في أوروبا للعمل من أجل تحقيق العدالة. (مرفق بالفيديو والصور).

رد أهال على هجمات الاحتلال التركي المستمرة، بالتأكيد على التكاتف والتلاحم بين المكونات وعلى موقفهم الثابت في الوقوف صفاً واحداً إلى جانب قواتهم العسكرية في وجه أي اعتداء يطال مناطقهم، منتقدين مواقف منظمات حقوق الإنسان الدولية. (مرفق بالفيديو والصور).

ناقض المجتمعون في مباحثات صيغة أستانا الـ 20 الحقائق والوقائع في سوريا، ليتبين أنهم "صم، بكم، عمي"، وسذّج، مواصلين الضحك على لحى السوريين، عبر أكاذيب اعتادوا على تلفيقها واتهام السوريين بها. (مرفق بالفيديو والصور).

دخلت الحرب السودانية شهرها الثالث دون آفاق واضحة أو بادرة أمل في نهاية قريبة، إذ تشير كل المعطيات إلى أن الأحداث تتجه إلى مزيد من التصعيد.. فإلى أين تتجه الأحداث السودانية خلال الفترة المقبلة؟

ستُرمّم مدارس منطقة الشهباء التي تضرّرت في زلزال 6 شباط المنصرم خلال العطلة الصيفيّة. (مرفق بالفيديو والصور).

يدلى مجلس ناحية تل حميس ببيان أمام مبنى مؤتمر ستار في الناحية للتنديد بهجمات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطي ندوة حوارية تحت عنوان "التطبيع العربي. إلى اين؟" وذلك في قاعة زانا في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه تظاهرة منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، تنطلق من أمام مركز الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد مجلس شباب سوريا الديمقراطية ندوة الحوارية في مدينة الرقة في إطار سلسلة الندوات التي عقدها، تحت شعار، "التحول الديمقراطي في سوريا... دور الشباب"، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي منظمات المجتمع المدني في مدينة الرقة ببيان للرأي العام بخصوص المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في مقاطعة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعالية الاعتصام في بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي لليوم الثاني، للتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا (مرفق بالفيديو والصور).

يقيم مكتب تجمع نساء زنوبيا وكافة الفعاليات النسوية في مدينة منبج المعرض المهني الاول للمرأة في مدينة منبج وريفها باسم شهداء الكرامة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تقيم هيئة الصحة في اقليم الفرات بالتعاون مع حركة الطلبة محاضرة عن مخاطر المخدرات وذلك في معهد شهيد زوزان بمدينة كوباني 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي عفرين والشهباء جثمان الشهيد من قوات تحرير عفرين جانشير شيراوا إلى مزار الشهداء في ناحية أحرص في الشهباء، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA