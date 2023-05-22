مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 5 - 2023

أوضح أهالي منبج أن الدول الرأسمالية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، تمنع انتشار فكر القائد عبد الله أوجلان بين شعوب الشرق الأوسط، وتسعى إلى خلق النزاعات والتفرقة بين مكونات شمال شرق سوريا، مؤكدين على الاستمرار في النضال والمقاومة حتى تحقيق حريته الجسدية)مرفق بالصور والفيديو).

حمّل ممثل حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، إبراهيم الثلاج، حكومة بغداد مسؤولية تعرض مخيم مخمور لأي اعتداء ودعا الأمم المتحدة للتدخل الفوري، وقال: "يتم تنفيذ رغبة تركيا على الأراضي العراقية "(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لهيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا أن الهدف من تنظيم ملتقى الفن التشكيلي هو تعزيز الفن ودعم الفنانين ورسالتهم في كافة مناطق شمال وشرق سوريا وتنمية الفن وتطويره)مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد مختصون عرب أن الجهود العربية يمكن أن تساهم في إقامة حوارات بناءة؛ للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في سوريا، ويمكن للدول العربية أن تلعب دوراً فعالاً في توفير الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري(مرفق بالصور).

وسط أجواء تسودها الألفة والمحبة وترديد أغانٍ فراتية قديمة، يعمل أهالي ريف دير الزور بشكل جماعي على حصاد محصول الشعير عبر المناجل اليدوية، في عمل يطلق عليه "الفزعة" ويجري بشكل تطوعي (مرفق بالصور والفيديو).

لجأت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى استخدام احتياطي المازوت المخصص لمشاريع النظافة والأفران والمشفى، لإزالة المباني المتضررة والآيلة للسقوط والأسقف والجدران والشرفات المهددة بالانهيار(مرفق بالصور والفيديو).

وضعت بلدية الشعب في مدينة قامشلو، مخطط عملها لفصل الصيف، وكشفت عن المشاريع التي ستنفذ في سبيل تحسين الواقع الخدمي وتطوير البنية التحتية للمدينة، ودعت الأهالي للتعاون(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين والشهباء توزيع البروشورات المطالبة بحرية القائد عبد الله اوجلان لليوم الثالث على التوالي، وذلك في ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، وناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، الساعة 09:00 (مرفق بصور والفيديو).

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية لمناقشة (الوضع السياسي السوري الراهن وكيفية النهوض بالوضع السياسي) وذلك في ريف دير الزور الغربي، الساعة، 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء بريف دير الزور الشرقي شهداء شهر أيار وذلك في مزار الشهداء ببلدة أبو حمام، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية ندوة حوارية عن البيئة وحمياتها و ذلك في مركز اتحاد الشبيبة الثورية، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بمحاولات القوات العراقية تطويق مخيم مخمور ووضع الأسلاك الشائكة، يخرج أهالي مدينة الحسكة في تظاهرة داعمة لمخمور، تنطلق من دوار الحمامة، الساعة 10.00 وفي السياق يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة تنطلق من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية وحركة المرأة الشابة لمقاطعة عفرين والشهباء تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان وذلك في الساعة 13.00 في ناحية الاحداث بمقاطعة الشهباء (مرفق بصور وفيديو(.

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان المقاتل في صفوف وحدات حماية الشعب، الشهيد أحمد خلف عمر، وذلك إلى مزار الشهيد دجوار بقرية داودية بمقاطعة الحسكة في الساعة ، 16.30، كما ويشيع أهالي إقليم الفرات جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية الشهيد إسماعيل المحمد إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA