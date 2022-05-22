مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 5 - 2022

تنظم حركة المجتمع الديمقراطي في كوباني مسيرة بالسيارات دعماً لمقاومة الكريلا في جبال كردستان وتنديداً بهجمات الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو)

يقيم مجلس عوائل الشهداء مراسم عزاء لمقاتلي الكريلا الشهيدة دنيز رش والشهيد دمهات درويش في مدينة كوباني؛ واللذان فقدا حياتهما إلى جانب 6 مقاتلين آخرين في منطقة زاب خلال نيسان/إبريل الماضي نتيجة استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية. (مرفق بالصور والفيديو)

يشارك أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا في مراسم تشيع غيابية لشهيدتين "زلان بسيه، وسما اكري" من وحدات المرأة الحرة _ستار، ممن استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع، وذلك في مزار الشهيد دجوار في المدينة، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، جثمان الشهيد عضو قوى الأمن الداخلي فايز الحماد إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو)

طالب الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية القوى الدولية الفاعلة في سوريا بأداء دورها وإيقاف الهجمات التركية، ولكنه أشار في الوقت ذاته استعداد قواته للتصدي للهجمات التركية. (مرفق بالصور والفيديو)

ترى مكونات الحسكة أن السبيل الوحيد لإيقاف جرائم وهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، هو وحدة المكونات. (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم أهالي ناحية زركان التي تتعرض بشكل يومي لهجمات من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته حياتهم وفق ظروف الحرب. بينما تحاول دولة الاحتلال التركي تهجيرهم من مناطقهم يطور الأهالي وسائل المقاومة في وجه المخططات الاستعمارية لتركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحيتي كركي لكي وتل كوجر جثمان مقاتل قوات الصناديد الذي استشهد أثناء أدائه مهامه، إلى مزار شهداء الصناديد في ناحية تل كوجر، اساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر السياسي والباحث والخبير في الشأن الأفريقي من مصر، رامي زهدي، من أن المشروع الاستيطاني التركي في المناطق المحتلة من سوريا خطر سيطال جميع البلدان العربية، وقال " لن تكون سوريا هي الخاسرة الوحيدة".

لا يزال خطر شن المزيد من هجمات الإبادة بحق المجتمع الإيزيدي في شنكال قائماً مع استمرار سياسة حكومة مصطفى الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني العدائية ضدهم، فيما يقول أكاديمي أن الإيزيديين يشكلون هوية في الشرق الأوسط ويجب حماية وجودهم.

ملف

يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تحريف إرادة ومقاومة الشعب ضد الجيش العراقي وتغيير الهدف الرئيس للمحتجين. ومن أجل هذا تم تكليف العديد من الأشخاص من قبل الحزب الديمقراطي وأغلبيتهم من البيشمركة للمشاركة في الاحتجاجات بهدف تحريض المحتجين ضد الإدارة الذاتية في شنكال وقوات الحماية فيها.

تقرير

أثارت دولة الاحتلال التركي مطلع شهر أيار الجاري ملف اللاجئين السوريين مجدداً، وبدأت بالحديث عن مشروع استيطاني يقضي بتوطين مليون لاجئ سوري في المناطق المحتلة من سوريا. المشروع الذي أعادت تركيا إثارته يعود إلى بدايات الأزمة السورية في ربيع 2011.

العالم

تتفقد القيادة الإسرائيلية العسكرية تغيير الموقف الروسي من حرية عملها في سوريا، في حين قالت أوساط سياسية عراقية إن تخلي مقتدى الصدر عن مساعيه في تشكيل الحكومة والانتقال إلى المعارضة، خلال هذه الفترة، يؤكد أن الصدر مجدداً لا يرغب في تشكيل الحكومة، وإنه يفضل الهروب من المشهد وترك مهام الحكومة للإطار التنسيقي.

صرحت مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن خيار العودة إلى "سياسة الاغتيالات" وتصفية قادة حركتا حماس والجهاد الإسلامي، خيار مطروح على الطاولة. ويتزامن التصريح مع حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار في مدينة القدس والضفة الغربية، وسط تهديدات من الفصائل الفلسطينية بـ "عدم السماح باستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى".

ANHA