مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 4 - 2023

يصادف، اليوم 22 نيسان، يوم الصحافة الكردية، فما مهام الصحفي الكردي في وجه محاولة الإبادة والحرب الإعلامية الخاصة التي تتبعها الدول المستعمرة لكردستان؟ (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أعضاء مؤسسات مدنية في ريف دير الزور الغربي أن عدم تلبية دولة الاحتلال التركي لنداء الأمم المتحدة الذي ينص على ضرورة الكشف عما يدور في إمرالي، هو دليل على ارتكابها جرائم داخل إمرالي.(مرفق بالصور والفيديو).

دعا نائب الأمين العام لحزب المحافظين العشائر العربية والكردية لدعم مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية، وشدد على ضرورة تجاوب حكومة دمشق؛ لحقن الدماء وبسط الأمن والأمان في سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

على الرغم من سياسات الإبادة التي تمارسها الدولة الإيرانية بحق النساء، إلا أن شعلة جينا أميني مستمرة في الاشتعال دون انقطاع، حيث أكدت الناطقة باسم مؤتمر ستار أن هذه السياسات ستُهزم بتعاون النساء واتحادهن، وسيثبتن ذلك من خلال فكرهن ونضالهن الحر(مرفق بالصور والفيديو).

آتت جهود بناء السينما الثورية وإعداد السينمائيين في شمال وشرق سوريا ثمارها، حيث جرى حتى الآن إعداد عشرات السينمائيين وإنتاج نحو 10 أفلام ومسلسلات وأفلام وثائقية(مرفق بالصور والفيديو).

يتواصل تقدّم مسار التقارب بين السعودية وإيران، على الرغم من وجود الكثير من الخلافات والملفات العالقة في عدة دول في المنطقة والتي شكلت محل خلاف وصراع خلال السنوات الماضية، فكيف ستتأثر هذه الملفات بهذا التقارب؟(مرفق بالصور).

لم يشهد السودان، هذا البلد الغني بثرواته المادية والمعنوية، أي أمان وسلام منذ استقلاله عام 1956 وإلى الآن، ولعل اشتباكات السبت بين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) ليست إلا نتيجة لسوء إدارة هذا البلد، ولقراءة أسباب هذه الاشتباكات علينا أن نشرح طبيعة هذا البلد وتعامل السلطات معه(مرفق بالصور).

ANHA