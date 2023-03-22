مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 3 - 2023

يشيع أهالي شمال وشرق سوريا بمراسم مهيبة جثامين 9 من مقاتلي وحدات مكافحة الإرهاب الذين استشهدوا في الـ١٥ من آذار أثر سقوط مروحيتين في جنوب كردستان، في ملعب سردم بحي غويران، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

بادر شبيبة عشيرة البوبنا بتشكيل مجلس شباب؛ لإعادة تنظيم أنفسهم وحل الخلافات والمشاكل بشكل أسرع بإشراف شيوخ العشيرة ووجهائها، ويعد ملتقى تواصل بين كافة أبناء العشائر في منبج وريفها، ساعين لنشر التآخي والمحبة بين كافة فئات المجتمع. (مرفق بالفيديو والصور)

تقرير

قد يواجه الاتفاق الذي رعته الصين بين السعودية وإيران من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية، العديد من المعضلات التي تجعل من الصعوبة بمكان إتمام نجاحه، ربما أهمها أن الطرف الصيني ليس لديه الخبرات الكافية.

المرأة

أكّدت نساء إيزيديات انضممن إلى العمل الإعلامي للسير على خطا الصحفية نوجيان، أنّهن سيحافظن على إرثها في العام السابع لاستشهادها وسيمثّلن صوت الحقيقة. (مرفق بالفيديو والصور).

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