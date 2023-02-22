مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 2 - 2023

ينظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية في ناحية كركي لكي ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، مسيرة في بلدة خانا الساعة الـ 17:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم غيابية، للشهيدة جاكلين علي سليمان الاسم الحركي (لالش آفستا)، التي استشهدت في منطقة زاب، في البيت الايزيدي شمال الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد منظمة مالفا للفنون والثقافة، جلسة حوارية بعنوان "الآلات الموسيقية والصناعات الإبداعية والممارسات المرتبطة بها في مدينة قامشلو"، وذلك في صالة آشور في حي الوسطى بمدينة قامشلو، 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت عضوة المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، آهين علي، أن شعب المنطقة أثبت مدى ارتباطه بفكر القائد أوجلان مرة أخرى ضمن حملة التواقيع؛ المطالبة بتحقيق الحرية الجسدية للقائد، وأنه هناك مشاركة كثيف للمكون العربي ضمن الحملة. (مرفق بالصور والفيديو).

في أعقاب زلزال، 6 شباط، تنتشر ظاهرة السرقة بكثرة في مناطق حكومة دمشق وسط فلتان أمني، فيما يشتكي المواطنون من المحسوبية في توزيع المساعدات الدولية، ومعاينة المنازل المتضررة بعد مرور 15 يوماً على الزلزال المدمر، وحدوث زلزاليْن جديديْن تأثرت بهما المنطقة، مساء الإثنين. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت حقوقيات من مدينة الرقة ونساء من الحسكة، العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وطالبن النساء بتكثيف فعالياتهن المناهضة للعزلة وخوض نضال متعدد الأوجه لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

شارفت لجنة الزراعة والري، في مدينة الرقة على الانتهاء من عمليات صيانة مضخات الري، والأقنية الرئيسية في أرياف الرقة، ومن المقرر أن يُقلع مكتب الري جميع مضخات الري بتاريخ 25شباط الجاري. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت مديرة العلاقات العامة في جمعية المرأة الخيرية الفلسطينية في لبنان، سعاد عبد الرحمن، أحرار العالم بالتوجه إلى السفارات والاعتصام حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان من الاعتقال، مشددة أنه من الواجب التضامن مع القضية الكردية التي تواجه نفس الظروف التي تواجهها القضية الفلسطينية. (مرفق بالصور والفيديو).