مخطط وكالة أنباء هاوار 22 – 1 – 2023

يعقد مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، اجتماعه السنوي وذلك في قاعة الاجتماعات بمجلس مقاطعة الحسكة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الدرباسية جثمان عضو قوى الأمن الداخلي صبحي محمد، الذي استشهد أثر مرض العضال وذلك إلى مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفري، الساعة 10.00 ، كما ويشيع أهالي مدينة الحسكة، جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، روجهات حسكة إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تعقد حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات ورشة عمل تتمحور حول العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مبنى المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مدينة كوباني، الساعة 10:00 وفي السياق تنظم حركة الشبيبة الثورية في مدينة الحسكة تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تنطلق من دوار الحمامة، الساعة 18.30(مرفق بالصور والفيديو).

شدد أهالي الحسكة وتربه سبيه على استعدادهم الدائم للدفاع عن أرضهم، وأشاروا إلى أن الحماية الذاتية هي السبيل؛ لاستقرار المنطقة إلى جانب دعم ومساندة القوات العسكرية(مرفق بالصور والفيديو).

حذر نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية حمدان العبد من أن التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق سيفضي إلى تقسيم سوريا، وكرر دعواته لحكومة دمشق لحل الأزمة السورية عبر الحوار مع الإدارة الذاتية.

أشارت الإداريّة في مجلس المرأة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، جواهر عثمان أنّهم تقدّموا بشكوى لمحاكمة دولة الاحتلال التركي وأنّهم سيتابعون هذه القضية حتّى يتمّ محاسبتها(مرفق بالصور والفيديو).

شدد مهجرو عفرين القاطنون في مقاطعة الشهباء على أنهم مستمرون في المقاومة والنضال ضد الاحتلال التركي والقوى الدولية التي أرادت النيل من إرادتهم(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أدانت نساء من مدينة الرقة وريفها، جريمة قتل المعلمة نورا الأحمد وطفلتها، وطالبن بإنزال أشد العقوبات بحق مرتكبي الجريمة، وأكدن أنه يجب على الحركات والتنظيمات النسائية تكثيف عملها؛ لإيقاف العنف ضد المرأة بكافة أشكاله(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

شهد الأسبوع المنصرم تصعيداً وتحركات تركية تشير إلى صعوبة مسار التقارب مع حكومة دمشق، فيما أشار توالي زيارة مسؤولي استخبارات تركيا ومصر للسودان إلى عودة؛ للتنافس الإقليمي بين الطرفين، في حين كان هناك بوادر تقدم في حل الأزمة اليمنية(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

لا يقتصر تأثير قطع دولة الاحتلال التركي لمياه محطة علوك عن مدينة الحسكة، على حرمان المواطنين للمياه، بل أدت إلى تسجيل العديد من الأمراض الجلدية والهضمية، نتيجة الاعتماد على مصادر غير صحية للحصول عليها(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA