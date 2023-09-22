مخطط وكالة أنباء هاوار 22-9-2023

يؤكد وجهاء أعيان شمال وشرق سوريا أن الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني تجاه القائد عبد الله أوجلان، يحتم عليهم رفع وتيرة العمل لتحريره جسدياً(مرفق بالصور والفيديو).

أشارت نساء عفرين أنهن سيهزمن المحتلين ويحررن المناطق المحتلة من خلال الوحدة والتلاحم بين الشعوب(مرفق بالصور والفيديو).

أدان أهالي مدينة قامشلو تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، واعتبروه خارجاً عن ثقافة وقيم شعوب كردستان(مرفق بالصور والفيديو).

أشار أهالي عفرين إلى أنّ العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي عملية سياسيّة، كما أكّدوا على أنّهم سيناضلون في سبيل إنهاء هذه العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

تجددت المعارك في إقليم ناغورني قره باغ بعد توقفها منذ أشهر، وذلك وسط عدم وضوح موقف حليف أرمينيا التقليدي (روسيا) بعد أن أظهر الرئيس الأرميني نواياه بالتقرب أكثر من الغرب، ما يشير إلى أن هذه المعارك قد تدوم طويلاً على وقع التنافس بين موسكو والدول الغربية، فما هي خلفية هذا الصراع؟(مرفق بالصور).

تشكّل زيارة بشار الأسد إلى الصين، حسب تقارير أجنبية، فرصة لإحداث نقلة جديدة في العلاقات الثنائية، خاصة وأن بكين تبدو مهتمة على نحو بعيد بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط؛ في سياق التنافس القائم بينها وبين الولايات المتحدة، فيما ركّزت وسائل الإعلام المقربة من حكومة دمشق أن هدف الزيارة اقتصادي مرتبط بإعادة إعمار البلاد(مرفق بالصور)