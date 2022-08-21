مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 8 – 2022

ينصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج خيمة عزاء لشهيدات المركز التعليمي في قرية شموكة تستمر ليومين, تبدأ مراسيمها الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها العاشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية تربه سبيه في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال على مناطق شمال وشرق سوريا انطلاقاً من أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يصدر مجلس ناحية الهول في مقاطعة الحسكة، بياناً للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تلقي منظمة سارا بياناً بصدد هجمات دولة الاحتلال التركي على مركز تعليمي للفتيات، وذلك من أمام مركز مؤتمر ستار بحي تل حجر بمدينة الحسكة، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد الإعلام الحر ندوة بعنوان "دور الإعلام في الحرب الخاصة"، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو الساعة 19:00.(مرفق بالصور والفيديو)

"سننتقم لشهدائنا" بهذه العبارة جدد شقيق الشهيدة رانيا عطا وابن الشهيد عبد الرزاق عطا، مصطفى عطا، العهد باسم عائلته بالانتقام من المحتلين المتآمرين وأعوانهم، وأكد مضي الأسرة على خط النضال إلى حين تحقيق آمال الشهداء.

تسببت هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والتي ازدادت بعد قمة طهران (19 تموز) واجتماع سوتشي (5 آب الجاري)، باستشهاد وإصابة 32 طفلاً، أمام مرأى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية.

أثار القصف التركي لقرى وأحياء آهلة بالسكان في مقاطعة كوباني؛ سخطاً شعبياً كبيراً، وأكد مواطنون أن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى تهجير السكان من مدنهم وقراهم، وأن بقاءهم يعتبر مقاومة كبيرة.

أشار محامٍ إلى أنه يجب تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حول ما يجب اتخاذه، حال تهديد السلم والإخلال به في حال وقوع عدوان، على خلفية استهداف طائرة للاحتلال التركي مركزاً تعليمياً خاصاً بالبنات في قرية شموكة.

قال الكاتب والناشط السياسي من جنوب كردستان، كاوا نادر، إن هم السلطة في جنوب كردستان هو الاستيلاء على مقدرات الشعب وزيادة ضخ الأموال لصالحها، لافتاً أن أسباب خروج التظاهرات هناك والعراق هي الفساد الحكومي والصراع على السلطة.

في الوقت الذي يجري فيه مناقشة اجتماعٍ بين حكومة دمشق والدولة التركية، قُتل ما يزيد عن 4 عناصر من قوات حكومة دمشق وأصيب 10 آخرون على يد دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، خلال شهر واحد.

دعا رئيس منظمة كرد بلا حدود، كادار بيري، حكومة دمشق إلى إلغاء اتفاقية أضنة الأمنية مع دولة الاحتلال التركي والحوار مع الإدارة الذاتية كمخرج للأزمة السورية، وأكد أن تعديل الاتفاق لا يخدم مصلحة الشعب السوري.

الشبيبة

أكد شبيبة إقليم الفرات ومقاطعة الحسكة استعدادهم لمجابهة جيش الاحتلال التركي وعملائه في المنطقة، وقالوا " نحن مستعدون للدفاع عن أرضنا بكل الإمكانات والأساليب المتاحة".

المرأة

أشارت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة عفرين، فريدة إيبو، إلى مساعي الاحتلال التركي في القضاء على ثورة روج آفا في شخصية المرأة باستهدافه للنساء في شمال وشرق سوريا، وقالت: "سنناضل بإرادة المرأة الحرّة حتّى تحقيق الانتصار ودحر الاحتلال".

العالم والشرق الأوسط

شهدت مدينة درعا انتشاراً عسكرياً لقوات حكومة دمشق عقب استهداف عبوة ناسفة لدورية الشرطة العسكرية الروسية أثناء مرورها على أوتوستراد دمشق - درعا، فيما قطع القضاء العراقي الطريق أمام محاولات مقتدى الصدر إقحامه في الأزمة السياسية، بعد أن رفض دعوة الصدر إلى حل البرلمان، معلناً عدم امتلاكه الصلاحية في ذلك.

ANHA