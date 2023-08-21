مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 8 - 2023

أكدت شخصيات وطنية في مقاطعة الحسكة أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان سياسية، وشددوا على النضال من أجل رفعها وتحقيق حريته الجسدية، مؤكدين أن ارتباطهم به روحي(مرفق بالصور والفيديو).

دعت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، ملك الحسين، مهجري عفرين إلى التكاتف وعدم الانجرار خلف سياسات الاحتلال التركي والمتواطئين معه، الهادفة إلى شرعنة احتلاله لعفرين(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبرت صحفية تونسية أن التجارب أثبتت أن القوانين لا تستطيع حماية النساء، بل إن ما يحميهن أصواتهن وتحركاتهن الفعلية والتنسيق العابر للحدود(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح سياسيون أن سياسات الترهيب والتتريك وتغيير ديمغرافية الأرض هي سياسات أزلية تتبعها دولة الاحتلال التركي، وأن صمت القوى الدولية يهدر الدماء ويقتل السوريين يومياً، ويؤخّر الحل السوري ويطيل عمر الاحتلال ويسرق المقدرات السورية، وأن عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية مسيّس(مرفق بالصور والفيديو).

تسعى وحدة مياه الجرنية في الطبقة لتوفير المياه للمواطنين، عبر حفر بئر ارتشاحي وخزان يغذي 16 قرية، بعد حبس تركيا لمياه نهر الفرات، وتسببه بخروج محطات مياه الشرب عن الخدمة(مرفق بالصور والفيديو).

يستعد 4366 معلماً ومعلمة في مناطق شمال وشرق سوريا للمشاركة في محاضرات ودروس صيفية خاصة بطرائق تدريس المناهج وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد(مرفق بالصور والفيديو).

باشرت 132 بلدية في شمال وشرق سوريا دراسة المقترحات والمشاكل التي أبدتها الكومينات في اجتماعاتها للقيام بتنفيذها، فيما تتحضر البلديات لتنفيذ 411 مشروع مختلف في مجالات تعبيد الطرق والمياه والصرف الصحي إضافة لمشاريع بيئية(مرفق بالصور والفيديو)

تستمر فعالية خيمة الاعتصام في مدينة منبج في يومها الثالث، والتي تطالب برفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وتطالب بحريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة بمدينة الرقة تظاهرة استنكاراً للعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 09.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، ببيان بصدد شرعنة المجلس الوطني للاحتلال التركي لعفرين، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي ناحية براك واجب العزاء لذوي الشهيد من قوات الدفاع الذاتي، خالد الحشاش، وذلك في قرية أبو حجيرة شمال ناحية تل براك، في تمام الساعة الـ10:00، (مرفق بالصور والفيديو).