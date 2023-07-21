مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 7 – 2023

في الحقيقة، حتى لو كانت الظروفُ الخارجيةُ وظروفُ الدولةِ وإدارةِ السجن، بل وحتى تجهيزاتُ السجنِ خاصةً بالسرايا؛ فإنّ كلَّ ذلك لا يَكفي لإيضاحِ كيفيةِ تَحَمُّلِ العزلةِ المفروضةِ عليَّ بنحوٍ خاصّ. إذ ينبغي عدم البحثِ عن العواملِ الأساسيةِ في الظروفِ المحيطةِ أو في مقارباتِ الدولة. بل المُعَيِّنُ هنا هو إقناعي لنفسي بظروفِ العزلة(مرفق بالصور).

كشف رئيس حزب اللواء السوري، عن عدة خطوات قاموا بها على طريق تطبيق نموذج الإدارة الذاتية كفتح المكاتب وتقديم الخدمات للمواطنين، وأكد أنهم يحضّرون لمراحل أخرى تهدف لبناء جسم سياسي – اجتماعي – مدني لإدارة مناطقهم، مشيراً إلى أن تجربة شمال وشرق سوريا كانت ملهمة لهم(مرفق بالصور)

يشهد منسوب مياه نهر الفرات انخفاضاً كبيراً؛ نتيجة استمرار دولة الاحتلال التركي في حبس المياه عن سوريا، منذ 30 شهراً متواصلاً، دون انقطاع(مرفق بالصور والفيديو).

يعاني سكان مدينة الحسكة من شحّ مياه الشرب، ويؤكدون أن: "السبب هو الاحتلال"، وانتقدوا تقصير المنظمات الدولية والإنسانية في تقديم المساعدة لأهالي المدينة لتأمين مياه الشرب والعمل على إعادة ضخ المياه من محطة علوك(مرفق بالصور والفيديو).

تسعى لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء، إلى تدريب وتنمية قدرات ومهارات أطفال الشهداء من خلال فتح دورات تدريبية في مدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، خلال العطلة الصيفية(مرفق بالصور والفيديو).

بسلاح التعلّم باللغة الأم، شارك حيّا الشيخ مقصود والِأشرفية في ثورة 19 تموز، على الرغم من بعدهما عن مناطق الإدارة الذاتية، ومحاصرتهما من قبل عناصر حكومة دمشق وتعرضهما لهجمات عنيفة في أعوام سابقة(مرفق بالصور والفيديو).

شهدت العلاقات الروسية – الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين حالة من التوتر، إذ دخلت العلاقة مرحلة الاختبار وذلك على خلفية موقف روسيا المؤيد للإمارات في خلافها مع إيران بشأن 3 جزر متنازع عليها بين طهران وأبو ظبي، ما يطرح أسئلة عديدة عن مسار العلاقات بين موسكو وطهران وارتباط هذا الخلاف بتباينات حول ملفات عديدة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA