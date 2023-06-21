مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 6 – 2023

وصفت هافين غوينشر "العقوبات الانضباطية" المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وحظر لقائه بعائلته ومحاميه بـ "الدفن حياً"، وأوضحت أن السياسة المنتهجة في إمرالي هي سياسة صهر(مرفق بالصور).

رداً على التصعيد التركي ضد شمال وشرق سوريا، أكد أهالي مقاطعة قامشلو أن الهجمات لن تثنيهم عن النضال والخروج إلى الساحات لحماية المشروع الديمقراطي في المنطقة، وشددوا: "سنقف إلى جانب قواتنا العسكرية لصد الهجمات والجرائم التركية"(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر مواطنو مدينة قامشلو استهداف الاحتلال التركي طريق قامشلو وتربه سبيه، واكدوا أن الاحتلال التركي لم يستطيع النيل من إرادتهم ، ودعوا إلى تعزيز الحماية الذاتية(مرفق بالصور والفيديو).

استبعد المعارض السوري محمد عيسى إمكانية التوصل إلى تطبيع بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، مع انعدام ثقة الأولى بالدولة التركية المحتلة واعتبارها مشروع العثمانية الجديدة من أخطر المشاريع على القضايا العربية(مرفق بالصور).

أكد عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، علي رحمون، أن اجتماع أستانا يحمل أجندات روسية – تركية لتحقيق مصالحهما، مشيراً إلى أن الطرفين متوافقان على تهديد مشروع الإدارة الذاتية الذي يمثل منارة حقيقة للنموذج الذي يمكن أن يكون لسوريا المستقبل، وطالب السوريين برسم حل سياسي لأزمة بلادهم(مرفق بالصور والفيديو).

اعتنق الفن منذ صغره وواصل مسيرته الفنية بشغف، متنقلاً بين لبنان وباشور والأردن وتركيا، تعرف خلالها على كبار الفنانين الكرد والعرب وتأثر بهم، ليعود ويستقر أخيراً في مسقط رأسه؛ الدرباسية(مرفق بالصور والفيديو).

مع تداعي الأزمة الاقتصادية وتصاعد أزمة الدولار في البلاد، بدأت مصر البحث عن طرق ووسائل جديدة لتحسين اقتصادها وتوفير احتياجات شعبها بعيداً عن سطوة الورقة الخضراء المفقودة في خزائن القاهرة(مرفق بالصور).

ينصب مجلس المنطقة الشرقية في ريف دير الزور خيمة اعتصام للتنديد بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

تدلي منسقية المرأة في إقليم الفرات ببيان بخصوص هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك في تمام الساعة09.30 ، امام مبنى المجلس التنفيذي في مدينة كوباني (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي، اجتماعاً جماهيرياً لمناقشة أخر المستجدات السياسة في المنطقة، وذلك في مركز الثقافة في ناحية جل آغا، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ، واستهداف المناضلين والمناضلات، تدلي امهات الشهداء في مدينة قامشلو ببيان إلى الرأي العام، الساعة 11.00 أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في قامشلو.

يقدم طلبة معهد الشهيدة فيان آمارة في مقاطعة الشهباء، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع مكونات مقاطعة قامشلو جثمان الشهيد فرات دانيال توما الذي استشهد إثر قصف طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي على سيارة تابعة لمجلس المقاطعة ، وذلك من كنيسة مار يعقوب النصيبيني للكلدان بمدينة قامشلو، في تمام الساعة 16.00 ويشيع جثماني الشهيدتين الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى دوريش ونائبة الرئاسة المشتركة ليما شويش إلى مزار الشهيد إسماعيل في ناحية عامودا الساعة 16.30(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA