مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 5 - 2023

شدد شبيبة شمال وشرق سوريا على ضرورة قراءة كتب ومجلدات القائد عبد الله أوجلان لمعرفة الحقيقة التاريخية والثقافية للمجتمعات، ومواجهة السياسات والهجمات التي تستهدفها(مرفق بالصور والفيديو).

الكاتب والأديب الكردي عرب شمو، أو كما يعدهّ الكثيرون الأب الروحي للأدب والرواية الكردية. ولد في مرحلة تاريخية قاسية على الشعب الكردي، واضطر للهجرة من وطنه، لكنه عاد إلى الوطن مرة أخرى راعياً أيضاً عندما كتب روايته الشهيرة "الراعي الكردي"، أول رواية باللغة الكردية(مرفق بالصور) .

أوضحت صحفية وناشطة مدنية أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني معادية للشعب الكردي، ولا تخدم سوى الأعداء، داعية الكرد إلى عدم التزام الصمت تجاه قضية اعتقال الناشطة عزيمة آرسون من قبل الديمقراطي الكردستاني والعمل على إطلاق سراحها(مرفق بالصور والفيديو).

تجسّد الكاتبة ومدرّسة اللغة الكرديّة، زوزان محمد في رواياتها معاناة الشعب ومقاومتهم، حيث لها 3 كتب مطبوعة وكتاب قيد الطباعة، فيما تعمل على كتابة كتابين آخرَين(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الباحث في الشأن التركي، محمود البتاكوشي، أن أردوغان يواجه مواقف صعبة في الانتخابات الحالية، لكنه حاول شراء الأصوات عبر إجراءات اقتصادية. بالإضافة إلى أنه قام بالتضييق على المعارضة، إلى جانب أن الحملة الإعلامية تسير لصالحه. ما قد ينعكس ذلك على نتائج الجولة الثانية، مؤكداً بأن إعادة انتخاب أردوغان ستهدد الأمن والاستقرار في المنطقة) مرفق بالصور).

قالت صحف عربية إن إعادة سوريا للجامعة العربية انتكاسة سياسية لقطر وعلامة على تآكل دورها في المنطقة، فيما انتقلت الانتخابات التركية إلى جولة أخرى من الممكن ألا تجلب للرئيس التركي المنتهية ولايته "خواتيم سعيدة"، في حين يلف الغموض حول استقالة باشاغا من منصب رئاسة الوزراء في ليبيا(مرفق بالصور ).

لا تغيب الأغاني الشعبية والتراثية عن أي بيت عربي في المنطقة، حتى أنها أصبحت ثقافة يتوارثها جيل عن جيل، أي أن الآباء يورثونها للأبناء(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي أن الاحتلال التركي كثف قصفه على المنطقة خلال فترة الحصاد، في مسعى منه منع المزارعين جني محاصيلهم الزراعية، وأن تهديد حياة المواطنين متواصل(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجّرو عفرين في الشهباء أن مقاومتهم لن تُهزم من خلال الهجمات والحصار، كما أكدوا أيضاً على تصعيد النضال في سبيل العودة إلى عفرين المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة جثمان الشهيد المقات في قوات سوريا الديمقراطية أحمد دحام الصالح وذلك في مزار الشهداء في تمام الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اهالي تل حميس بمقاطعة قامشلو احتفالية بمناسبة عيد اللغة الكردية في قرية السعدية، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات متلقى روج آفا الرابع للفن التشكيلي التي تعقد في صالة الفرات بمدينة كوباني في يومها الثاني، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA