مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 4 - 2023

قال صالح مسلم إنهم سيبذلون كل ما بوسعهم من أجل تطبيق مبادرة الحل التي أطلقتها الإدارة الذاتية، وأضاف: "منذ عام 2011 وحزب الاتحاد الديمقراطي ينتهج النهج الثالث، ولم يكن عائقاً أبداً أمام الحوار، وجميع مساعينا هي لأجل الحل". (مرفق بالفيديو والصور).

أكد عضو المكتب الساسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي، طارق الأحمد، تأييده بأن تكون المبادرات لحل الأزمة السورية داخل البلد، وقال: "علينا استبعاد القوى المعطلة التي تريد أن تنصب أطراف المعارضة الخارجية كطرف حوار أو كطرف تفاوضي".

دعت الناطقة باسم اتحاد إعلام المرأة، في يوم الصحافة الكردية، كافة الإعلاميات إلى تبني رؤية موحدة من شأنها تعزيز دور إعلام المرأة في تناول القضايا المتعلقة بالمرأة، ونبذ إعلام السلطة الذكورية الذي أخضع الإعلام لسيطرته. (مرفق بالفيديو والصور).

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجدل بعدما قال إن على أوروبا أن تنتهج سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة والصين، وأن تكف عن التبعية لواشنطن. فهل ستتسبب هذه التصريحات بتوتر العلاقات الفرنسية الأميركية؟

دعا أهالي مدينة كوباني أبناء باكور كردستان بالتصويت لحزب الخضر اليساري، وعدم الانجرار خلف ألاعيب حزب العدالة والتنمية الذي يرتكب المجازر بحق الكرد في كل مرة يفوز فيها بالانتخابات على حساب أصواتهم. (مرفق بالفيديو والصور).

يعصف الحنين بالمهجّرين عن ديارهم التي احتلتها تركيا في شمال وشرق سوريا، للاحتفال بالأعياد في منازلهم بمناطقهم المحتلة، مع بقاء آمالهم بالعودة هي ذاتها مع حلول عيد آخر دون أن تتبدل. (مرفق بالفيديو والصور).

أشار رئيس حزب سوريا أولاً، إلى أنه لا يمكن المراهنة على صدق النوايا التركية للتخلي عن أطماعها ومخططاتها التوسعية الاستيطانية في الأرض السورية، وأكد أن هذه التقاربات لا يمكن أن تغني عن مسار التطبيع الداخلي، معتبراً أن الحوار بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سيؤدي لنهضة سوريا وولادتها من جديد.

شجب سياسيون في شمال وشرق سوريا العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن العزلة تعيق عملية السلام في الشرق الأوسط. (مرفق بالفيديو والصور).

يزور أهالي مدن ومناطق شمال وشرق سوريا أضرحة الشهداء صبيحة عيد الفطر (مرفق بالفيديو والصور)

ANHA