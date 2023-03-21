مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 3 – 2023

يحتفل أهالي شمالي وشرق سوريا بعيد نوروز تحت شعار " "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال" (مرفق بالفيديو والصور).

يعتبر عيد نوروز يوماً تاريخياً بالنسبة للشعب الكردي، فمنذ مئات السنين وهو يحتفل بهذه المناسبة التي تمثل يوماً للتحدي والمقاومة في وجه الظلم والاستبداد، وبداية إعلان النضال في وجه الظلام من أجل حياة جديدة وتحقيق الحرية في شهر آذار، الذي كان وما يزال شاهداً على ارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة.

شارك المئات من اهالي دير الزور، أمس، في إحياء ذكرى عيد نوروز مؤكدين على ترابطهم وتلاحمهم والعيش المشترك ونبذ كل اشكال الطائفية والتمييز والعنصرية من خلال الفعالية التي اقيمت لأول مرة في ريف دير الزور الشرقي. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA