مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 2 - 2023

بمناسبة اليوم العالمي للغة الام 21 شباط، تنظم إدارة المدارس في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، مسيرة، التجمع في ساحة الشهيد جهاد، الساعة 10.30 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي الريف الشمالي للطبقة الذين شاركوا في حملة جمع التواقيع؛ أنهم مستمرون في حملتهم وسيشاركون في جميع الفعاليات التي تهدف إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

وصلت مستويات نهر الفرات المنخفضة إلى درجات قياسية وغير مسبوقة، مع استمرار دولة الاحتلال التركي؛ بحبس مياه النهر عن السوريين والعراقيين. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد وجهاء عشيرة الوهب في الطبقة، ووجيه عشيرة البو عساف في الرقة على ضرورة تسلح أبناء شمال وشرق سوريا بالوعي ضد مخاطر الحرب الخاصة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي في المنطقة، وأكدوا دعمهم للحملات الأمنية التي تطلقها قسد وقوى الأمن الداخلي ضد خلايا داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر مديرية الزارعة والري في ريف دير الزور الشرقي وبدعم من مجلس دير الزور المدني؛ بمشروع إعادة تأهيل 4 محطات ري تروي 25 ألف دونم في بلدة السوسة. (مرفق بالصور والفيديو).

التقرير

تفتح الهجمات الأخيرة لمرتزقة داعش باب التساؤلات عن استغلال الأول للزلزال المدمر في إعادة تنظيم صفوفه، ومخاوف من أن يشكل الزلزال؛ بيئة خصبة لداعش في سوريا، فيما ترى باحثة في شؤون الجماعات الإرهابية، أن داعش يسعى لإعادة ثقة الموالين له خاصة بعد الخسائر التي مُني بها العام الفائت.

ANHA