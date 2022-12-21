مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 12 - 2022

يشارك طلبة عفرين والشهباء في سلسلة تظاهرات في مقاطعة الشهباء احتجاجاً على الحصار المفروض على الشهباء ما تسبب بإغلاق المدارس، وتنطلق تظاهرة طلابية بهذا الخصوص في مخيم سردم الساعة 10.00، وفي ناحية الأحداث الساعة 11.00، وقرية بابنس الساعة 13.00. (مرفق بالفيديو والصور)

يدلي طلبة عفرين والشهباء ببيانين منفصلين في قرية معراته التابعة لناحية الأحداث الساعة 09.00، وفي قرية تل شعير الساعة 13.00 احتجاجاً على الحصار المفروض على المنطقة ما تسبب بإغلاق المدارس (مرفق بالفيديو والصور)

يدلي العاملون في هيئة الصحة في إقليم عفرين ببيان بخصوص الحصار المفروض على المنطقة وفقدان الأدوية من المشافي، وذلك في مشفى آفرين، الساعة 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة قامشلو بالتعاون مع لجنة الثقافة والفن في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، معرضا للأعمال اليدوية، وذلك في مركز هيزل للثقافة والفن في ناحية تربه سبيه، الساعة الـ 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم أهالي مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا فعالية تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في ساحة السريان. الساعه 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر شيوخ ووجهاء عشائر من مدينة الرقة، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وموقف CPT حيالها، مؤكدين "نحن لن نقف ولن نستسلم حتى الكشف عن صحة القائد أوجلان". (مرفق بالفيديو والصور)

بسبب حصار حكومة دمشق ، لا يتوفر المازوت في منطقة الشهباء ، لذلك يقوم النازحون الذين يناضلون من أجل حياتهم في المخيمات بطهي طعامهم على ما يتم جمعه من المنطقة المحيطة بالمخيمات من بقايا الأغصان والقش. صور ومشاهد الأطفال في المخيم تخاطب الضمير الإنساني. (مرفق بالفيديو والصور)

تهدف حركة الشبيبة الثورية السورية إلى الوصول بالفئة الشابة في شمال وشرق سوريا إلى مستوى حرب الشعب الثورية، تماشياً مع حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لمواجهة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

حذر إداري في مشفى الشهيد خالد فجر من احتمالية توقف الخدمات الصحية في المشفى الوحيد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في الأيام القليلة القادمة؛ جراء الحصار الذي تفرضه "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق على الحيين. (مرفق بالفيديو والصور)

ملف

شهد العالم خلال عام 2022 الكثير من الأحداث والتطورات، لكن الحدث الأبرز كان التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وما أشعله من تصعيد وتأثير على اقتصادات العالم، في حين شهدت دول عربية عديدة أزمات سياسية، طالت مدتها، فيما سعت دولة الاحتلال التركي لإعادة علاقاتها مع بعض دول المنطقة.

تقرير

تستضيف العاصمة الأردنية عمّان، قمة إقليمية؛ بشأن العراق، ستبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء، كما يفترض أن تشارك دولة الاحتلال التركي وإيران وعدد من الدول العربية في هذه القمة، فماذا سيناقش الحاضرون، وما المأمول منها؟

شدد العاملون في مجال توثيق جرائم الاحتلال التركي على أن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن "هناك نفاق دولي حيال هذه الجرائم".(مرفق بالفيديو والصور)