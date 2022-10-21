مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 10 – 2022

يفتتح مجلس عوائل الشهداء حديقة باسم "حديقة الشهداء" ، حي جودي بمدينة قامشلو، الساعة 15.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعهد الناطق باسم قوى الأمن الداخلي - السوتورو بالانتقام للشهداء عبر تصعيد النضال ضد دولة الاحتلال التركي بالتشارك مع مختلف مكونات شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب الصحفي المغربي، عبد النبي الشراط، أن استخدام الاحتلال التركي للسلاح الكيمياوي ضد قوات الكريلا التي تطالب بالعدل والحقوق هو دليل على عجزه، معتبراً الصمت الدولي على ذلك موافقة على استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وأشار إلى أن تركيا ماضية في مخططها الاستعماري الذي يستهدف جميع المنطقة(مرفق بالصور).

أشار أهالي مدينة الحسكة إلى أن وجود مرتزقة داعش وخلاياه النائمة في المنطقة، يشكل خطراً على جميع الشعوب، مؤكدين أن مسؤولية أمن المنطقة واجب على الجميع(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عبد الكريم عمر أن الإدارة الذاتية ستركز في المرحلة الحالية والمقبلة على تطوير علاقاتها مع المحيط العربي على الصعيدين الرسمي والمجتمعي، مؤكداً أن الإدارة الذاتية تولي الأهمية لعقد العلاقات مع الشعوب في الدرجة الأولى(مرفق بالصور).

تعهد القيادي في مجلس منبج العسكري، أبو عبدو الشيخ، أنهم سيتصدون "لأي عدو يستهدف إنجازات شهدائنا وسنحافظ على مكتسباتهم ونصونها ونحمي أرضنا بكافة السبل"(مرفق بالصور والفيديو).

تحيط الشكوك بقابلية تطبيق إعلان الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم الذي تحتل تركيا مساحات واسعة منه، فيما تنتشر جماعات مسلحة متعددة الولاءات في مناطق سيطرة حكومة دمشق وتنعدم فيها أدنى مقومات الحياة اقتصادياً وأمنياً(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

مرت خمسة أعوام على تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش، كانت كفيلة لنيل المرأة حقوقها التي سلبت منها إبان احتلال مرتزقة داعش للمدينة، وتواصل تطوير ذاتها في كافة المجالات(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

ربط المحاضر في جامعة شينشي الصينية سيفان سعيد الصراعات الدائرة بين القوى المحلية والإقليمية بما وصفه بالصراع الأكبر بين الأقطاب، في ظل رغبة عدد من القوى لتعزيز هيمنتها في المرحلة المقبلة(مرفق بالصور).

ANHA