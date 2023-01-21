مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 1 - 2023

أشار الرئيس السابق للمجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، أكرم حسو إلى أنّ الإدارة الذاتيّة ومنذ عام 2014 وحتّى الآن تخطّت العديد من التجارب الصعبة بنجاح وقال: "إنّ هذا النموذج يمثّل نموذج الحلّ لجميع أزمات الشرق الأوسط وليس فقط مستقبل سوريا"(مرفق بالصور والفيديو).

أدانت أسر الشهداء في منبج والطبقة، هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع واستخدامها الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا، وأكدت أن العقوبات الانضباطية التي تفرضها بحق القائد أوجلان مخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية(مرفق بالصور والفيديو).

لفتت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق يجري على حساب السوريين، مؤكدة أن سوريا "تحتاج إلى اتفاق وطني سوري داخلي"(مرفق بالصور).

قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أسعد منان، إن المقاومة التي يبديها أهالي عفرين على مدار 5 أعوام الماضية كانت السد المنيع أمام المخططات الهادفة إلى إفراغ المنطقة، وأكد أنهم ماضون على هذا النهج حتى تحرير عفرين والعودة إليها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد، شيوخ ووجهاء عشائر من ريف دير الزور الشرقي، أن نشاط خلايا داعش في مناطق شمال وشرق سوريا يرتبط بشكل مباشر مع هجمات دولة الاحتلال التركي المتكررة على المنطقة، وتساعد الخلايا بتنفيذ الجرائم، وبّينوا أن دولة الاحتلال التركي كانت ولازالت الداعم الأكبر لداعش في المنطقة بشكل عام(مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "مواكبة التطور" تنظم شركة Rcell معرض التكنولوجيا الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا على مدار يومي 27 – 28 كانون الثاني الجاري(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA