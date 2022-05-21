مخطط وكالة أنباء هاوار 21- 5 – 2022

-يشيع اهالي ناحية الشدادي جثمان الشهيد فايز الحماد إلى مثواه الأخير في مزار شهداء الشدادي الساعة ١١:٣٠، مرفق (بالصور والفيديو)

-سلط الرئيس المشترك لمكتب ملتقى الأديان بحلب وأحد وجهاء حي الشيخ مقصود، الشيخ علي الحسن، على الآثار المدمرة للحربين العالميتين الأولى والثانية على العرب والكرد، داعياً الشعبين وبقية شعوب المنطقة لتعزيز وحدتها للتخلص من الآثار الكارثية لتلك الحربين(مرفق بالصور والفيديو).

- حذر ممثل قبيلة الشرابين في سوريا من خطورة المشروع الاستيطاني التركي في سوريا والعراق والشرق الأوسط عامة بتمويل بعض الجمعيات الإخوانية في قطر والكويت، مؤكداً أنه يسعى إلى تفكيك شعوب المنطقة وإبادة الشعوب والثقافات الأصيلة(مرفق بالصور والفيديو).

-قال الأكاديمي الفلسطيني، وسام رفيدي، أن من يقوم بجمع التبرعات لدعم حملات الاستيطان التركية في الشمال السوري هي جمعيات تابعة للإخوان المسلمين وتيارات سلفية تستغل الدين بهدف الترويج لأردوغان كخليفة عثماني، وأكد أن الهدف هو خلق واقع جديد يدعم تقسيم سوريا وإنشاء جيب انعزالي يخضع للنفوذ العثماني(مرفق بالصور).

ذكر الرئيس المشترك لمكتب التخطيط، التنمية والإحصاء إنّه عقب الانتهاء من عملية الإحصاء السكاني، سيبدؤون بالتخطيط للمشاريع وقال: "بحسب البيانات الأخيرة المتعلقة بالخطط الخدمية، فسيبدأ بناء الأبنية، وافتتاح مراكز تطوير من أجل تخفيض معدّل البطالة"(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-وُضعت العديد من التعريفات للفاشية. ويمكن القول إنّ جوهر التعريفات جميعها هو؛ أكثر الديكتاتوريات الرأسمالية وحشيةً ودموية.

العالم والشرق الأوسط

-على الرغم من مرور قرابة الـ 7 أشهر على الانتخابات في العراق، وعلى الرغم من طرح القوى السياسية عدة مبادرات، يدخل العراق في نفق سياسي مظلم، إذ يرى باحث أن هذه المبادرات السياسية المتبادلة لم تأتِ بشيء جديد، وقد تكون بحسب رأيه محاولة من الأطراف لكسب المزيد من التأييد البرلماني(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-تستعد فرقة جودي الموسيقية لإطلاق أغنية جديدة فيديو دعماً لمقاومة الكريلا ضد الاحتلال التركي، يحمل عنوانERKA KURDA" (واجب الكرد)"(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- زرعت بلدية الشعب في قرية حليق بريف كركي لكي أكثر من 250 شجرة، في إطار زيادة الغطاء النباتي، التي تسببت دولة الاحتلال التركي بتقليل مساحتها(مرفق بالصوروالفيديو).

- شهد الموسم الزراعي خلال هذا العام هطولات مطرية قليلة، مما تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة. ووفق مزارعين، فإن الإنتاج البعلي ضعيف في بعض المناطق ومعدوم في أخرى، وسط اتجاه الإدارة الذاتية إلى دعم الزراعة المروية وتشجيع المزارعين لتوفير مخزون استراتيجي للمنطقة، ودعت المواطنين إلى حماية المحاصيل من الحرائق(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA