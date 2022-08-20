مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 8 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الثامن أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يقف ذوي الشهداء في نواحي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، وقفة احتجاجية في التوقيت نفسه في مراكز النواحي، احتجاجا وتنديدا بالتصعيد التركي على المنطقة، الساعة الـ11.00. (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم المركز الكردي للدراسات منتدى تحت عنوان "سياسات تركيا التوسعية تهدد أمن واستقرار المنطقة"، في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا. الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا أن قواتهم ستقاوم حتى تحقيق النصر بما يعكس رغبة شعب شمال وشرق سوريا. كما انتقد تغاضي القوى الدولية عن جرائم تركيا، وقال " الاجتماع الأخير(سوتشي) لم يكن سوى لترتيب الهجمات الحاصلة مؤخراً".(مرفق بالصور والفيديو)

استبعد الصحفي عزيز كويلو أوغلو حدوث مصالحة بين حكومة دمشق والدولة التركية المحتلة بسبب عجر الأخيرة عن تلبية مطالب دمشق، واشترط أوغلو حدوث المصالحة باعتلاء نظام جديد للحكم في تركيا. كما لفت اوغلو طبيعة العلاقة بين روسيا وتركيا والقائمة على الاتفاق والتناقض في ميادين مختلفة. (مرفق بالصور والفيديو)

تركت القيادية سوسن بيرهات أثراً كبيراً في نفس كل من تعرّف عليها، من الأهالي إلى المقاتلين الذين حاربوا إلى جانبها ومن الذين التحقوا بصفوف القوات العسكرية نتيجة تأثرهم بها، حيث كانت تؤكد دائماً "على الإنسان أن يعمل وأن يخطو خطواته إلى الأمام بما يسهم في تحقيق الهدف المنشود".(مرفق بالصور والفيديو)

قالت أسر الشهداء وأهالي قرية توبز عن القصف الذي شنّته دولة الاحتلال التركي على قرية تابعة لناحية عامودا، والذي أسفر عن استشهاد خمسة من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي "لن نتخلّى عن منازلنا وقريتنا حتّى لو قدّمنا مئات الشهداء، الشهداء، شهداء الكرامة". (مرفق بالصور والفيديو)

انتقد نائب رئاسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج، صمت حكومة دمشق حيال جرائم الاحتلال التركي، وطالبها بإبداء موقف واضح من قصف الاحتلال التركي الممنهج على شمال وشرق سوريا بشكل يومي. (مرفق بالصور والفيديو)

لا تزال جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مستمرة بحق أهالي مقاطعة عفرين المحتلة من قتل وخطف واعتداءات وتغيير ديمغرافي وسط صمت دولي مطبق حيال تلك الجرائم، حيث اختطفوا خلال أسبوع 9 مواطنين واغتصبوا شابة (22 عاماً).

ربط مواطنون بين الهجمات التركية المتواصلة على جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا والعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لافتين إلى أن هدف الدولة التركية المحتلة والقوى الداعمة لها هو القضاء على المشروع الديمقراطي الناشئ في كردستان. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA