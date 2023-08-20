مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 8 - 2023

أشار سيمون دوبينس إلى أنّ العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والهجمات التي تطاله، تستهدف الكرد وكلّ من يناضل في سبيل الديمقراطيّة والسلام وقال: "تُعدّ الهجمات جزءاً من استراتيجيّة أردوغان، فهدفهم تشتيت انتباه الرأي العام، وسنفعل كل ما في وسعنا لتغيير هذا"(مرفق بالصور).

نوهت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة YPJ، أن الشهيدة سوسن عفرين، رمزاً من رموز كفاح تحرر المرأة في ثورة الـ 19 من تموز، وأن الشهيد ريناس روج، مثال القائد الحقيقي للكفاح في سبيل حماية مكتسباتها، مؤكدة الانتقام من أعداء الثورة والمتواطئين معهم، وتحقيق ما كان يصبوا اليه رفاقهم الشهداء(مرفق بالصور والفيديو).

أشادت عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي الإقليمي، حنان عثمان، بتفاعل الحاضرات مع المواضيع التي طرحت ضمن المؤتمر(مرفق بالصور والفيديو).

شهدت مناطق حكومة دمشق تدهوراً اقتصادياً ومعيشياً على خلفية رفع الحكومة لأسعار المواد الأساسية، ما زاد من حدة الاحتقان الشعبي، فيما أظهرت التطورات بأن نظرة الاحتلال التركي إلى حكومة دمشق عادت إلى المربع الأول، ما تسبب بتعثر مسار التطبيع بينهم، في حين ازداد التوتر في مياه الخليج بين القوات الأميركية والإيرانية بالتزامن مع تقدم بطيء بمسار التطبيع السعودي – الإيراني(مرفق بالصور).

يتحضر المجلس الرياضي في إقليم الجزيرة لافتتاح أكبر صالة رياضية في شمال وشرق سوريا خلال الشهر الجاري، ويؤكد المشرفون أن التجهيز يجري بمواصفات عالمية وستكون إضافة نوعية في المجال الرياضي(مرفق بالصور والفيديو).

شارفت لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني على الانتهاء من إنجاز معمل الأوكسجين الطبي، حيث يصل إنتاجه لـ 80 متر مكعب في الساعة، ويعتبر المعمل الأول من نوعه في مدينة الرقة، والثالث على مستوى شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعالية خيمة الاعتصام في مدينة منبج بيومها الثاني على التوالي، والتي تندد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان وتطالب بالحرية الجسدية له(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، الشهيد خالد خميس حشاش ، إلى مزار الشهداء في الناحية، الساعة الـ10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل ملتقى حواري تحت شعار "الكفاح النسوي: نحو انهاء الاحتلال وتكريس الديمقراطية"، في صالة ستار لايت الواقعة في منطقة الشقيف شمال حي الشيخ مقصود في حلب، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تدلي الإدارة الذاتية لمقاطعتي عفرين والشهباء ببيان حول فرض الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على مرتزقة الاحتلال التركي وذلك في مخيم سردم الساعة، 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، منتدى حواري حول آلية تنظيم المرأة لنفسها وذلك في قاعة المجلس التنفيدي بمدينة كوباني، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم عزاء للشهيد مظلوم روج آفا الاسم الحقيقي يوسف حاجي المقاتل في قوات الدفاع الشعبي وذلك في قرية كيل حسناك، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تقام في حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، فعالية بريادة المكون العربي حول موضوعي الهجرة والاحتلال والتأكيد على إخوة الشعوب وذلك ساحة الشهداء، الساعة 19.00(مرفق بالصور والفيديو).