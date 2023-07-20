مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 7 – 2023

يُعدّ نظام التعذيب والعزلة المشدّدة المنتهج ضدّ القائد عبدالله أوجلان في جزيرة إمرالي، من الأجندة الرئيسة لشعوب كردستان والشرق الأوسط والأوساط الديمقراطية والثوريّة والحرّة.

بعد مرور 11 عاماً على انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا، التي كان أبرز ثمارها الإدارة الذاتية وتحقيق الكثير من المكتسبات، تتصاعد الهجمات عليها من قبل عدة جهات محلية وإقليمية ودولية.

أوضحت عضوات مؤتمر ستار أنّ ثورة روج آفا قد تحوّلت لنموذج الأمة الديمقراطيّة ونموذج حرية المرأة وأشرن إلى أنّهن سيعزّزن نضال المرأة ويتوجن الثورة بالنصر. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضحت بيريفان خالد أن ثورة 19تموز حققت التعايش المشترك بين مكونات المنطقة، وحررت المنطقة من أخطر وأعتى "إرهاب" في العالم، وأكدت أن الإدارة الذاتية ستدعم أهالي شمال وشرق سوريا وتؤمن لهم حياة كريمة تليق بشعب مقاوم قدم كل ما يملك بسبيل العيش بحرية. (مرفق بالفيديو والصور).

لم تتقبل الدولة التركية حقيقة هزيمة داعش في كوباني؛ حتى فتحت حدودها أمام المرتزقة لارتكاب مجزرة كوباني ومجزرة برسوس في بداية حقبةٍ هي الأعنف في حرب الإبادة التي تخوضها الدولة التركية ضد الكرد، عقب عملية السلام.

سلّمت مكاتب النقد والمدفوعات في شمال وشرق سوريا حتى الآن قيمة 11 ألف و174 فاتورة لمحصول القمح، وسط استمرار عملية التوريد إلى مراكز الاستلام من قبل المزارعين. (مرفق بالفيديو والصور).

تعرضت العلاقات الروسية – التركية لشبه انتكاسة سياسية على خلفية قيام تركيا بعدة خطوات ترى فيها روسيا عدائية، ما يطرح أسئلة عديدة حول مصير التحالف الناشئ بين الطرفين.

ANHA