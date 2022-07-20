مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 7 - 2022

ينظم مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج ندوة تحت شعار "ثورة 19تموز نواة التحول الديمقراطي في سوريا", الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يقصف جيش الاحتلال التركي مناطق الدفاع المشروع بالأسلحة الكيماوية. وأكّدت المتحدثة باسم لجنة البيئة في مؤتمر ستار على أنّ استخدام هذه الأسلحة ليس بهدف الاحتلال فقط وقالت: "إنّها تعرّض حياة جميع الأحياء للخطر، حان الوقت لتكسر حكومة باشور صمتها".

رفعت جميع الكومينات في أحياء تل رفعت الجاهزية لمواجهة الهجمات التركية، حيث تشكلت لجان طوارئ بدأت بتنفيذ المهام الموكلة إليها.

أوضح الناطق باسم قوات حرس الخابور الآشورية أن الجميع مطالب بالدفاع في وقت تهدد فيها تركيا بإبادة الشعب الآشوري وباقي المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا.

سلط كاتب كردي الضوء على أبرز أوجه الاختلاف بين الانتفاضات الكردية التي اندلعت ضد الأنظمة المحتلة لكردستان خلال القرن العشرين وبين ثورة روج آفا التي انطلقت في الـ 19 من تموز عام 2012.

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة روج آفا، كتب محلل الصراع العالمي الأميركي الدكتور ثورو ريدكرو قصيدة نثرية بعنوان "كل ذلك في روج آفا".

المرأة

مع دخول ثورة 19 تموز، عامها 11 في ظل تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، حددت ناشطات وسياسيات وقياديات عدة أهداف رئيسة لنضالهن وكفاحهن من أجل تحقيق النصر لثورتهن، فما هي هذه الأهداف، وكيف ينبغي تحقيقها؟

العالم

يسود الجمود التام عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، في غياب أي تواصل أو اجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ما ينذر بدخول لبنان مرحلة غير مسبوقة في تاريخه، لا رئيس للجمهورية، ولا حكومة أصيلة.

ANHA