مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 6 – 2023

تتحضر مجموعة من الحقوقيين في العالم لطرح العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ضمن أجندة الاجتماع الـ 53 للجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة(مرفق بالصور)

طالب ذوو شهداء مجزرة كوباني بإنزال أقسى العقوبات بحق مرتزقة داعش، مؤكدين: "لن نهدأ حتى ينالوا جزاءهم العادل وأمام أعيننا، لقد قتلوا أطفالنا دون رحمة ولن نقبل إلا بإعدامهم"(مرفق بالصور والفيديو).

هن مقاتلات فدائيات، وقياديات متألقات، وإعلاميّات متميّزات... هن بنات وطن الشمس والنار. ينحدرن من وطن الأبطال، يحملن هويات مختلفة، لكن تجمعهن قضية وهدف واحد، إنهن صديقات الجبال الشامخة ورفيقات الينابيع والأنهار الجارية، إنهن مرشدات الطرق الوعرة ورائدات الأوقات واللحظات الصعبة، هن اللاتي يحملن السلاح وآلة التصوير والقلم والدفتر في آنٍ معاً(مرفق بالصور).

أشار رئيس المنتدى الكردي – الألماني يونس بهرام، إلى أن اجتماع أستانا المقبل ليس الأول من نوعه، وإنما هو امتداد لاجتماعات تاريخية تآمرت على الكرد والمنطقة عموماً، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل سيناقش المصالح المتبادلة لأطراف أستانا، بالإضافة إلى التقارب بين دمشق وأنقرة إلى جانب معاداة الكرد وشعب شمال وشرق سوريا، مطالباً جميع مكونات الشعب السوري بالاستعداد والوحدة)مرفق بالصور).

تفضّل نور قضاء وقتها مع آلة الطنبور خاصتها والعزف عليها، على أن تهدره في أمور لا تنفعها، حتى وصلت إلى مرحلة الإتقان، كما تسعى إلى نشر ثقافة العزف على الطنبور عبر تدريب الأطفال(مرفق بالصور والفيديو).

يساهم الإنتاج المحلي من الخضروات في خفض أسعارها بشكل كبير في الأسواق وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل الازدهار المستمر لزراعتها في شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج اهالي مدينة قامشلو في مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تنطلق من دوار الشرق، شرقي المدينة في تمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتر ستار في ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، بيان استنكاراً وتنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك أمام مركزه في الناحية، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنطلق فعاليات مهرجان السلام الرابع للطفولة في مسرح الشهيد مثنى عبد الكريم في مدينة الطبقة، وذلك في الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية بريف دير الزور الغربي تحت شعار "أضرار المخدرات على المجتمع"، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA