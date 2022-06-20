مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 6 – 2022

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين تنظم منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة واتحاد المحامين في الجزيرة ندوة حوارية بعنوان(التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية) في مدرج جامعة روج آفا بمدينة قامشلو الساعة 13:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا حفلة تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلموا إلى معركة الحرية"، في مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا الساعة17:30.(مرفق بالصور والفيديو)

اختطفت من قبل مرتزقة داعش وهي بعمر 8 أعوام في قضاء شنكال، وتم بيعها مرات عدة، وبعد القضاء على داعش جغرافياً في الباغوز تم نقلها إلى مخيم الهول لكن التهديدات التي كانت تصلها منعتها من الكشف عن هويتها الإيزيدية، واليوم وبعد قرابة 8 أعوام تعود روسيتا حجي باجو إلى ذويها في شنكال(مرفق بالصور والفيديو).

شرح كاتبان متابعان للأوضاع في شمال وشرق سوريا السياسات التي تتبعها دولة الاحتلال التركي بغية الحصول على تأييد دولي لتنفيذ هجوم واسع ضد المنطقة، وأكدا أن تركيا لن تتمكن من تغيير الإدارة الذاتية لأنها رمز لوحدة شعوب شمال وشرق سوريا.

قال الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في الرقة إن التهديدات التركية تهيئ لنشاط خلايا مرتزقة داعش وستساهم في عودتها إلى المنطقة من جديد، مؤكداً أن وجود داعش في المنطقة أشبه بقنبلة موقوتة تهدد الشرق الأوسط بشكل عام.

طالب بدران جيا كرد حكومة باشور كردستان بفتح تحقيق نزيه وشفاف في عملية استهداف المناضل فرهاد شبلي ورفاقه، وقال إن ممارسة هذه الأفعال الإرهابية في عمق إقليم كردستان "يفتح الأبواب على مصراعيه للتأويلات المختلفة".

أشار المحامي جوان محمد إلى أنّ الأمم المتّحدة لم تقم بحظر إنتاج الأسلحة الكيماوية فحسب بل قامت أيضاً بحظر استخدامها، ونقلها وتخزينها، وذكر محمد أنّ الدولة التركية تنتهك القرار (1540) الذي يُعدّ من أهم قرارات حظر الأسلحة الكيماوية وقال: "تستمر (تركيا) باستخدام هذه الأسلحة لأنها لا تُحاسب على ذلك ".

أعرب وجهاء عشائر إقليم عفرين عن رفضهم لتوطين "اللاجئين السوريين" في المناطق المحتلة، مؤكدين أن الاحتلال التركي يسعى عبر ما يدعيه بـ "المنطقة الآمنة" لتحقيق أطماعه العثمانية، وحثوا الشرفاء والوطنين على الانتفاض في وجه وممارساته الإجرامية في المناطق المحتلة.

ملف

تشنّ الدولة التركية الهجمات وترتكب المجازر وتنفّذ عمليات إبادة لا محدودة في سبيل كسر إرادة أهالي شمال وشرق سوريا. وقد أخذت حدّة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحقّ المنطقة بالتصاعد يوماً بعد يوم منذ 2021 وحتّى شهر حزيران الجاري. ومقابل ذلك فإنّ حقيقة الصمت الدولي هو ما يشجع الدولة التركية ويعطيها القوة. وبهذا الشكل تستمر محاولات إعادة إحياء

.0داعش من جهة ويستمر نظام الإبادة الذي يُنفّذ في المنطقة بدعمٍ وشراكاتٍ استراتيجية مع ألمانيا، وإنجلترا وأمريكا في مجال صناعة أسلحة الطائرات المسيّرة.

المرأة

ضمن فعاليات مؤتمر ستار حول ذكرى السنوية لمجزرة حلنج تنضم حركة المرأة الشابة مظاهرة منددة لاستهداف النساء السياسيات من قبل الاحتلال التركي واستذكاراُ لمجزرة حلنج، تبدء المظاهرة من حاجز الواصل بين ناحية شيران وقرية حلنج شرقي مدينة كوباني باتجاه منزل الذي وقع فيها المجزرة وسط قرية حلنج ، الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

يُنظم مجلس الشباب بحزب سوريا المستقبل بمدينة الطبقة منتدى حواري حول هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA