مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 5 - 2023

بناء على الأهمية التي يوليها القائد عبد الله أوجلان للمثقفين، وعدهم منقذي الشعوب من براثن الأنظمة الساعية إلى طمس هويتها والقضاء على جذورها الثقافية، يرى المثقفون أنه يتحتم عليهم لعب دور أساسي في نشر فكره والمطالبة بحريته الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد المعارض السوري فراس قصاص أن مبادرة الإدارة الذاتية لإنهاء الأزمة السورية بالغة الأهمية بالمعنى النظري والفكري، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية قامت بكل ما يقع على عاقتها لحل الأزمة، إلا أن هناك قوى تعيق الحوار السوري – السوري، معبراً عن تشاؤمه من موقف هذه الأطراف قائلاً: "هل سيتحول الاستبداديون والمتطرفون والعملاء فجأة إلى دعاة حوار وحرية؟

أسفرت انتخابات 14 التي عُلّقت عليها آمال وتوقعات كبيرة عن نتائج غير متوقّعة. واهتزّت الثقة بالتحالفات الحاليّة وأصبحت تثير الشك. فلصالح من كانت نتائج الانتخابات؟ من الذي فاز ومن الذي خسر؟ ما الاستنتاجات التي استخلصها كلّ طرف؟ وماذا كانت الأخطاء؟ وهل تعتبر الأحزاب ناخبيها وجماهيرها هدفاً أم أداةً؟ أُجريت الانتخابات بالرغم من كلّ هذه التساؤلات ورغم الألاعيب والمخططات والسرقات العلنيّة والسريّة. ورغم أن انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة قد تُرك لجولةٍ انتخابيّة ثانية، لكن هناك نموذجاً سائداً في تركيا تتمثّل في أنّه لا يمكن الفوز في الانتخابات عبر صناديق الاقتراع.

تنجز بلديات الشعب في شمال وشرق سوريا الأعمال الخدمية بوتيرة عالية، بينما يؤثر الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية على عمل البلدية التي تحاول قدر المستطاع خدمة المواطنين. (مرفق بالفيديو والصور).

ورث محمد علي مهنة صناعة الأحذية عن أبيه وجدّه اللذان كانا يعملان بها منذ 23 عاماً، لكن حصار حكومة دمشق يعرقل ويهدد مهنته التي يسعى من خلالها إلى تحقيق اكتفائه الذاتي. (مرفق بالفيديو والصور).

قال مزارع من مقاطعة كوباني "إن مسؤولية حماية المحاصيل الزراعية لا تقتصر على تدابير المؤسسات الخدمية والطوارئ، بقدر ما هي مسؤولية الجميع".(مرفق بالفيديو والصور).

يختتم مهرجان الشهيد هوكر للطلبة فعالياته في اليوم الثاني والأخير، بفعاليات ثقافية وأدبية، وذلك في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، الساعة 08:30، (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم لجنة مبادرة الحرية للقائد أوجلان اجتماعاً للمحامين المشاركين في المبادرة لوضع برنامج عمل، وذلك في مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).