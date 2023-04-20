مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 4 - 2023

دعا الكاتب والباحث السياسي السوري، أحمد الدرزي، حكومة دمشق إلى التعاطي بإيجابية مع مبادرة الإدارة الذاتية.

استنكرت أمهات الكريلا هجمات دولة الاحتلال التركي على جبال كردستان، وأكدن: "يمثّل الكريلا كرامتنا، فقد اختاروا اتّباع فلسفةٍ جديدة توفّر الحياة الكريمة، ونحن نعد بالنضال معهم حتّى النهاية". (مرفق بالفيديو والصور).

شجب مصطفى قلعه جي العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأوضح أن السياسات التي تمارسها تركيا بحقه خرق لكافة المواثيق الدولية والأعراف والقوانين المتصلة بالحريات العامة والحريات السياسية. (مرفق بالفيديو والصور).

عشية حلول عيد الفطر وفي ظل ما يشهده لبنان من أزمات ومن انهيار مالي، تشهد الحركة الاقتصادية والتجارية حالة من الركود وتقلص القدرة الشرائية. فكيف تبدو حركة الأسواق عشية عيد الفطر؟ وما رأي التجار؟ وما أمنيات الشعب في العيد؟

مع حلول شهر رمضان المبارك في كل عام، ينتظر الجمهور بكافة فئاته وبشوق كبير في منطقة الشرق الأوسط، ما سيتم عرضه من برامج يُزعَمُ أنها ترفيهية ومسلسلات جديدة تحت مسميات مختلفة، على شاشات القنوات العربية، الكل بانتظار ما سيتم عرضه، ومن هم الممثلون الذين سيؤدون الأدوار الرئيسة في هذه المسلسلات، ومن سيقدم البرامج الرمضانية على الشاشات؟ فيما يحاول القائمون على هذه الأعمال البحث عن عدد أكبر من المتابعين والمشاهدين والحصول على أكبر قدر من التفاعل والمشاركات للحلقات المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت المنتشرة بكثرة في الفترة الأخيرة.

يعد صناعة معمول العيد الذي تختلف تسمياته من منطقة إلى أخرى، ثقافة حاضرة في كل عيد وضمن ضيافة كل أسرة في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

يزور أهالي إقليم الجزيرة مزارات الشهداء لإيقاد الشموع على اضرحتهم، عشية عيد الفطر. (مرفق بالفيديو والصور).

يوقد أهالي حلب الشموع على أضرحة الشهداء عشية عيد الفطر وذلك في مزار شهداء حيي الشيخ مقصود والأشرفية والواقع بمنطقة شقيف التابعة لحي الشيخ مقصود، الساعة 19.00(مرفق بالفيديو والصور).

ANHA