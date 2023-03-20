مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 3 - 2023

يوقد أهالي مقاطعة قامشلو الشموع على أضرحة الشهداء عشية عيد نوروز في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 18.00. (مرفق بالصور الفيديو)

يحتفل أهالي بلدة تل بيد التابعة لناحية درباسيه بمقاطعة الحسكة بعيد النوروز، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يوقد مجلس سوريا الديمقراطي بمدينة الحسكة شعلة نوروز وذلك في مقرهم بحي العمران الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور)

على الرغم من الحصار الجائر المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء من قبل حكومة دمشق، إلا أن الأمل يتجدد مع نوروز، إذ يستعد أهالي الحيّين للاحتفال بعيد نوروز، تحت شعار "بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال".

روى شهود عيان من الرقة أحداث اعتداء الجهات الأمنية التابعة لحزب البعث على أبناء الأهالي أثناء الاحتفال بعيد نوروز عام 2010، الذي راح ضحيته شهيد والعشرات من المصابين، مؤكدين أن ما حصل في ذلك اليوم مشهد أليم وسيسجل في صفحات التاريخ.

تقرير

تضيف تداعيات الحصار وزلزال 6 شباط المدمر؛ أعباءً جديدة على مشفى آفرين تفوق إمكاناته المحدودة.

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"المسيرةُ المبتدئةُ في نوروز عام 1973 على شواطئ سدِّ جوبوك بأنقرة، والتي كانت مُفعمةً بالغبطة والعنفوان الأقرب إلى حالة "المجنون"؛ أَفضَت إلى إطلاق اسم "حزب العمال الكردستاني PKK". كنا سنعتَبرُ أننا قد أَنقَذنا شرفَنا، وهل كان ثمة هدفٌ أعظم من هذا؟".

المرأة

مع اقتراب عيد نوروز وحلول الربيع، بادرت مجموعة من النساء إلى خياطة الزي الكردي الفكلوري وتطريزه وتزيينه بالحلي، في صورة تعكس ارتباطهن بثقافتهن وتراثهن.

المجتمع والحياة

أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي المزروعة بمحصول القمح مغمورة بمياه فيض الأنهار والسيول، وانهيار العشرات من الجسور والعبارات، نتيجة استمرار السيول المتدفقة صوب مجرى نهر الفرات شمال وشرق سوريا، وسط مساعي لجنة الإدارة المحلية والبلديات ولجنة الزراعة إسعاف المزارعين لحين انتهاء التدفق.

ANHA