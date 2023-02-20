مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 2 - 2023

يستذكرا مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، 132 شهيد، ممن استشهدوا في أماكن وتواريخ مختلفة، وذلك في ملعب كورنيش المغلق في ديرك، الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أدان مواطنون في مدينة الحسكة، إغلاق معبري تل كوجر/ اليعربية، وسيمالكا الحدودي على الرغم من التداعيات الكارثية للزلزال على سوريا؛ وعدّوا الأمر سقطة أخلاقية كبيرة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكّد الرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ولات معمو، أنّ "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق، لا تزال تفرض حصارها الخانق على الحيّين، وتمنع مرور المساعدات الإنسانية من الوصول لهما. (مرفق بالصور والفيديو).

طرد أهالي ناحية جندريسه في عفرين المحتلة، ما تسمى بلجان "المجلس المحلي" التابعة لدولة الاحتلال التركي، من أمام منازلهم بعدما ما حاول الأخير إجبار الأهالي على الانتقال إلى المخيمات التي تعمل على إنشائها دولة الاحتلال التركي؛ بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة.

وصف رئيس مجلس قبيلة الجبور، القائد أوجلان؛ بأنه قائد لكل الشعوب التي تبحث عن الحرية، وبفكره وفلسفته استطاع أن يطرق كل باب عربي، وأكد أن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد؛ هي خيانة للشعوب المضطهدة والتواقة للحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

شجب المتضررون من الزلزال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الحصار المفروض عليهم من قبل حكومة دمشق، وطالبوا بإدخال المساعدات الإغاثية إلى المنطقة بشكل عاجل. (مرفق بالصور والفيديو).

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف العلاج التي تثقل كاهل الأهالي، باتت عيادات الشعب عبر خدماتها الطبية؛ مقصداً لأهالي شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA