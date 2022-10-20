مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 10 - 2022

تنديدا باستخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع نصبت لجنة الفعاليات في مدينة الحسكة خيمة اعتصام وذلك في ساحة السريان الواقعة في حي الناصرة بمقاطعة الحسكة، تبدأ الفعالية الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يخرج أهالي مقاطعة قامشلو في مظاهرة منددة بالهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، تحت شعار "لا تكونوا شركاء في قتلنا واحتلال أرضنا" وذلك انطلاقاً من دوار الفلاح في حي الكورنيش صوب القاعدة الروسية بمطار قامشلو، الساعة الـ 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يحتفل أهالي الرقة بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش،في الملعب البلدي وسط مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات مراسم عزاء للشهداء الذي استشهدوا أثناء استخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في جبال كردستان، وذلك في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم جامعة كوباني حفلاً للمتخرجين من الدفعة الثانية لطلاب الجامعة بكافة فروعها، وذلك في قاعة مركز باقي خدو لثقافة والفن في مدينة كوباني، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور)

اعتبر كل من الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة وعضو المجلس العام لـ PYD أن استهداف محمد بوزان هو محاولة لإيقاد الفتنة وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ودعيا شعب المنطقة إلى التعاون مع قواته الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار. (مرفق بالفيديو والصور)

شدد شبيبة إقليم الفرات على ضرورة توحيد الصفوف في وجه هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد الكرد وباقي شعوب المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

بين السياسي الكردي جمال شيخ باقي أن موقف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في السابق كان أشد صرامة تجاه الهجمات التركية، داعياً الأخير إلى تحمل مسؤولياته. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد الكاتب والسياسي السوري، محمد عيسى، أن هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على قوات الكريلا جاءت بعد التيقن بالفشل وحالة اليأس إثر الخسائر الكبيرة التي تعرض لها، ونتيجة حاجته المسعورة لتحقيق اختراق، كما طالب شعوب المنطقة بمؤازرة نضال الكريلا لأنها "تحمل مشروعاً إنسانياً وعالمياً وتعد درع الشعوب الساعية للانعتاق والحرية والعدالة والكرامة".

المرأة

أكد سياسيات في شمال وشرق سوريا ان دعم انتفاضة روجهلات (شرق كردستان) واجب يقع على كل النساء في العالم، وشددن على ضرورة مواصلة النضال في وجه السلطات القمعية لن "الحقوق تؤخذ ولا تُعطى".(مرفق بالفيديو والصور)

ملف

مرت الرقة عبر تاريخها بمراحل عديدة، لعل أصعبها كان حينما احتلها داعش وفرض فيها نموذجاً رجعياً محا تاريخها وأنكر حاضرها وسعى لتشويه مستقبلها، لكن الرقة نفضت عن نفسها سريعاً سواد المرتزقة، واستنشقت نسمات الحرية وباتت اليوم مركزاً ريادياً لترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية.

تقرير

يترقب السوريون بريبة نتائج المفاوضات المزمعة ما بين حكومة دمشق والاحتلال التركي وذلك بالتزامن مع ذكرى توقيع اتفاقية أضنة عام 1998 والتي استغلتها دولة الاحتلال لتحقيق أطماعها، فماذا جلبت الاتفاقية السابقة؟ وماذا تهدف تركيا من السعي لإبرام اتفاقية جديدة أو تعديل الاتفاقية السابقة؟

ANHA