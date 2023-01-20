مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 1 - 2023

تدلي الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات بجميع مؤسساتها وهيئاته ومؤسسات المجتمع المدني، بيان في الذكرى السنوية للهجوم الاحتلالي على عفرين، وذلك في ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني في تمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة بطولة الكاراتيه الودية وذلك في مقر الاتحاد بمدينة قامشلو، الساعة 09.00(مرفق بالصور والفيديو).

تكللت مقاومة المقاتلين من أجل الحرية ووحدة الشعوب، وتضحيات 121 شهيداً من أبناء شمال وشرق سوريا، بالنصر في مواجهة هجوم مرتزقة داعش على سجن "الصناعة"، وكانت حملة "مطرقة الشعوب" كفيلة بتدمير مخططات داعش وداعميه في إعادة إعلان خلافتهم المزعومة(مرفق بالصور والفيديو)

جدد أهالي مدينة الحسكة التزامهم بمساندة قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش، وطالبوا القوى الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال في حال كانت لديها الرغبة بالقضاء المبرم على مرتزقة داعش(مرفق بالصور والفيديو).

كشف مرتزقان شاركا في الهجوم على سجن الصناعة يبحي غويران قبل عام أن هدفهم من الهجوم كان احتلال قامشلو والحسكة والرقة(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الناشط السياسي جبرائيل مصطفى أن الأهداف الرئيسية لدولة الاحتلال التركي من احتلال مقاطعة عفرين المحتلة هو تنفيذ الميثاق الملي وفرض العقلية السلفية في المقاطعة وباقي المناطق التي تحتلها(مرفق بالصور والفيديو).

عدّ حقوقيو مدينتي الرقة والطبقة العزلة و "العقوبات الانضباطية" على القائد أوجلان؛ مخالفة للقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، داعين المنظمات الحقوقية الدولية "العمل بجدية لكسر العزلة"(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA