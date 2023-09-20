مخطط وكالة أنباء هاوار 20-9-2023

يرفض أهالي مقاطعة كوباني الاستسلام لراهن ما تفرضه السلطات التركية من عزلة في سجن إمرالي، نظراً لثقافة وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تركّز بشكل كبير على رفض الظلم والاستسلام وأهمية المقاومة(مرفق بالصور والفيديو).

وصف نصر الدين إبراهيم عمليّة اغتيال ممثل المؤتمر القومي الكردستاني بالعمل "الإرهابي"، وأشار إلى وجود مخطّط ضدّ الشعب الكردي وثورة كردستان وقال: "نقف مع أعمال ونشاطات الداعين إلى الحريّة، جنباً إلى جنب"(مرفق بالصور والفيديو).

أكّدت أسر الشهداء في عفرين والشهباء على أنّ مقاومة الشعب وكريلا الحريّة ستحبط الهجمات الاحتلاليّة التركيّة على مناطق الدفاع مديا وشمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

أشارت عضوة منسقيّة مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء أليف محمد، إلى مواصلة ما يسمى المجلس الوطني الكردي السوري اتباع نهج الخيانة وشرعنة احتلال عفرين، وقالت: "نحن أصحاب عفرين ولن تصبح يوماً موطناً للمحتلّين والخونة"(مرفق بالصور والفيديو).

استهجان شعبي في دير الزور من تصعيد دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا، وخاصة بعد إطلاق قوات سوريا الديمقراطية عملية "تعزيز الأمن" في دير الزور، وأكدوا أن هدفها الرئيس من تلك الهجمات هو احتلال المنطقة وإبادة سكانها، لكنهم سيقابلونها بالإصرار على البقاء(مرفق بالصور والفيديو).

أبدت التنظيمات النسائية، تأييدها ودعمها الكامل لانتفاضة Jin, Jiyan, Azadî، في روجهلات وإيران، ودعت النساء إلى التسلح بالوعي وتنظيم أنفسهن وفق شعار انتفاضتهن(مرفق بالصور والفيديو).

اليوم إعصار دانيال وقبله زلزال المغرب العنيف، وسبقه الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وشمال كردستان، وغير ذلك من التحولات البيئية المخيفة، ما يدعو إلى القول إن التدهور البيئي على مستوى عالمي شامل، وبكافة صوره ومظاهره وأشكاله، يكاد يكون في أسوأ حالاته الآن، أو على الأقل حتى إشعار آخر(مرفق بالصور).

شهد مهرجان الشهيدة روناهي باور للدبكات الشعبية هذا العام، مشاركة واسعة لفرق المرأة التي قدّمت عروضاً فنية من دبكات التراث العربي، أكدت عضوات من هذه الفرق أن المرأة العربية ساهمت في الحفاظ على تراثها وثقافتها وتستطيع أن تحميها(مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل حزب الاتحاد الديمقراطي بالذكرى السنوية الـ20 لتأسيس الحزب، وذلك خلال احتفاليات منفصلة تقام في مدن ونواحي وبلدات شمال وشرق سوريا ومدينة حلب (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس حزب سوريا المستقبل بمدينة الطبقة ندوة حوارية بعنوان "مبادرة الإدارة الذاتية في حل الأزمة السورية"، وذلك في قاعة الحزب بمدينة الطبقة الساعة 09.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيدين أيمن جولي وجمعة داود وذلك في مزار شهيد دليل صاروخان، ويتوافد أهالي ناحية عامودا إلى خيمة عزاء الشهيد بدران أحمد في قرية سنجق، الساعة 10.00 (مرفق بصور والفيديو)

تقيم هيئة الشباب و الرياضة في إقليم الجزيرة ماراثون للجري تحت شعار " نعم للرياضة لا للمخدرات" ينطلق في تمام الساعة 11:00 صباحا من دوار سينالكو بمدينة الحسكة (مرفق بالصور والفيديو).

تفتتح لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في مدينة حلب روضة للأطفال في حي الشيخ مقصود وذلك في الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

تقيم منسقية جامعات شمال وشرق سوريا امتحانات القبول الجامعي حيث ستنظم الامتحانات في كلية الهندسة الزراعية في المبنى الرئيسي لجامعة روج أفا واخرى في مبنى كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجية (مرفق بصور والفيديو)